Prof. Dr. Hakan Kara yazdı: Merkez Bankası ne kadar döviz sattı?

Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alındığı 19 Mart’ta finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) harekete geçmişti.

Merkez Bankası dövizde yaşanan ani yükselişe döviz satarak ve bazı ek tedbirler alarak müdahale etmişti.

Merkez Bankası 17 Nisan'daki faiz kararıyla haftalık repo faizini yüzde 42,50'den 300 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltmişti.

Banka gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.

Satılan döviz 57 milyar dolar

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın o tarihten bugüne kadar ne kadar döviz sattığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Kara, yüzde 49 faize rağmen Merkez’in döviz satmayı sürdürdüğünü yazarken, 18 Mart’tan bu yana satılan döviz miktarının 57 milyar dolara ulaştığını aktardı.