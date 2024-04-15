Prof. Dr. Hakan Kara'dan Merkez Bankası'nın zararına ilişkin çarpıcı yorum: İlk taksit

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosunu değerlendirdi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, duayen iktisatçı Prof. Dr. Kara, Merkez’in zararını 900 milyar TL’ye yakın tahmin ettiğini belirtirken, “Dünyanın en pahalı iktisadı deneyinin faturasının ilk taksiti” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez de benzer bir yorumla 12 Ocak’ta attığı mesajı paylaşarak şunları söyledi:

Merkez Bankası 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Bunun olacağını 12 Ocak günlü paylaşımımda yazmıştım. Yanlış ekonomi politikasının sonucu.

Eğilmez 12 Ocak 2024’te X hesabından şu değerlendirmeyi yapmıştı:

TCMB analitik bilançosunda asıl olarak kâr veya zararı gösteren Diğer Kalemler verisi 2023 yıl sonunda + 894,9 milyar TL oldu. (Banka zararda). 2022 sonudna eksi 41,2 milyar TL idi (Banka kârdaydı). TCMB’deki bu büyük zarar artışı KKM için ödenen paradan kaynaklanıyor.

Merkez'in zararı 818 milyar dolar

TCMB’nin 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2023 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Bankan’ın altın mevcudu 1 trilyon 417 milyar 869,8 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 9 milyar 664,2 milyon lira olarak belirlendi. Bu sonuçlarla Bankan’ın 2023 yılındaki dönem zararı 818 milyar 182,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti.