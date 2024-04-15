Mahfi Eğilmez'den Merkez'in zararına ilk yorum: Yanlış ekonomi politikasının sonucu

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosunu değerlendirdi.

Ekonomist Eğilmez, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

* Merkez Bankası 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Bunun olacağını 12 Ocak günlü paylaşımımda yazmıştım. Yanlış ekonomi politikasının sonucu.

Mahfi Eğilmez 12 Ocak 2024’te X hesabından şu değerlendirmeyi yapmıştı:

* TCMB analitik bilançosunda asıl olarak kâr veya zararı gösteren Diğer Kalemler verisi 2023 yıl sonunda + 894,9 milyar TL oldu. (Banka zararda). 2022 sonudna eksi 41,2 milyar TL idi (Banka kârdaydı). TCMB’deki bu büyük zarar artışı KKM için ödenen paradan kaynaklanıyor.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da Merkez’in bilançosuna ilişkin “Dünyanın en pahalı iktisadı deneyinin faturasının ilk taksiti” yorumu yapmıştı.