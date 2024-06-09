Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yaprak sarma sonrası bu kez de boş külah paylaşımı
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tanesi 10 TL’den satılan yaprak sarma fotoğrafının ardından bu kez de 6,5 TL’ye satılan boş külah paylaşımı yaptı. Meşhur bir tatlıcı zincirinin bir şubesinde kilo ile yapılan dondurma satışlarında maliyetten ötürü külahın 6,5 liraya satıldığını gösteren bilgi notunu yayınlayan Demirtaş, “Geçmiş olsun” mesajı paylaştı.
Türkiye’nin uluslararası tecrübeye sahip saygın ekonomistleri arasında yer alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Türkiye’nin ekonomik sorunlarına ilişkin tespitlerini hemen her gün X (Twitter) hesabından paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, geçen günlerde adeti 10 TL’ye satılan yaprak sarma paylaşımıyla çok konuşulmuştu.
Bir adet yaprak sarma 10 TL
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Demirtaş, montaja hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve her şubesinde uygun fiyatlı hizmet veren bir restoranı bulunan İKEA’dan bir fotoğraf yayınlamıştı.
Özgür Demirtaş’ın “Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı” notunu düşerek paylaştığı fotoğraf İKEA restoranında bir adet yaprak sarmanın fiyatının 10 TL olduğu yazıyordu.
Boş külah 6,5 TL
Prof. Dr. Özgür Demirtaş son olarak meşhur bir tatlıcı zincirinin şubesinde yer aldığı iddia edilen bir bilgi notunu paylaştı. “Üzgünüz” ifadesiyle başlayan notta, “Maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir” uyarısı yer alıyor.
Prof. Dr. Demirtaş'ın "Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye ekonomi modeli" ifadesiyle paylaştığı botta boş külahın fiyatının 6,5 TL olduğu belirtiliyor.
Geçmiş Olsun…Türkiye Ekonomi Modeli… pic.twitter.com/VPrsDGQ2xY— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 8, 2024