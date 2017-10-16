Raftaki anayasanın faydası yok, sorun 'gelin-damat'

16 Ekim 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Aile şirketlerinin kendine özgü sorunları, bu sorunları çözmenin ise her aile şirketine özel yöntemleri var. TAİDER, Aile İşletmeleri Derneği işte bu farkındalığı sağlamak için bu yıl 5’inci kez Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ni düzenliyor. 3-4 Kasım’da gerçekleşecek Zirve’nin aile şirketlerinin yaşadıkları sıkıntı ve çözüm önerilerini paylaşacakları bir platform olduğunu söyleyen Şerife İnci Eren, “Raflarda kalan aile anayasalarının kimseye faydası yok. Hedefimiz farkındalık sağlamak” dedi.

Aile şirketlerinde 3 şapkanın; aile, ortaklık ve iş ilişkilerinin iç içe olduğunu vurgulayan İnci Eren, “Eğer farkındalık yoksa incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerle ilişkiler sona erebiliyor” ifadesini kullandı. “Bu zirveden çıkan yalnız olmadığını anlıyor” diyen Eren, 2012 yılında Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı Zirvesi’ne katıldığını, o tarihten hemen sonra da Türkiye’deki derneğin kuruluş çalışmalarına başladıklarını anlattı. Kurumsallaşma noktasında Türkiye’nin başarı hikayelerinden biri olan İnci Holding’in temsilcisi İnci Eren bugün 27 ülkede örgütlenmiş FBN’in 12 global yönetim kurulu üyesinden biri.

“Cenaze sonrasında gelmeyin”

Bu dönem TAİDER’in başkanı, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü. Dernek yönetimi 2 yılda bir değişiyor. Öğücü, “Bir aile şirketinin sermayesi sadece maddi sermaye değildir. Sosyal, entellektüel sermaye de çok önemli. Bu nesilden nesile aktarılıyor” derken, TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Komitesi Başkanı Tekin Urhan, “Farklı ülke, farklı kültür, farklı sektör olsa da aile işletmelerinin sorunları hep aynı. Her yerde gelin ve damat işletmede çalışmalı mı, yeni nesil şirkette nasıl konumlandırılacak gibi konular konuşuluyor” ifadesini kullandı. Canpa Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan da dernekte aktif olarak görev alan isimlerden. Özcan, “Zırhlarını kaldırarak değişmek isteyenler için bu zirve çok önemli bir fırsat. Bu zirve sayesinde benim hayatım tamamen değişti. İlk gittiğim zirvede bir yönetim danışmanının “Bana cenaze sonrası gelmeyin” sözleri şirketimizde değişimin tetikleyicisi oldu” dedi.

Ben kimim? Yönetici mi hissedar mı?

TAİDER Başkanı Öğücü’nün verdiği bilgilere göre, “5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi” Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açılış konuşması ile başlayacak. Ardından paralel oturumlarla devam edecek olan zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton aile şirketlerinde kadının çoklu rollerinden bahsederken, 620 yıllık bir aile şirketi olan ünlü cam markası Seguso’nun hikayesini 23.nesil üyesi Gianandrea Seguso aktaracak.

“Ben kimim? Hissedar mı, Yönetici mi, Girişimci mi?” başlıklı panelde ise Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, CEO Kazım Köseoğlu, Gilan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Geylan ve Alarko Holding Enerji İş Geliştirme Müdürü Tal Garih yer alıyor. Fersa Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök “Kurumsallaşma ve Devir Süreçleri” nin detaylarını anlatırken, “Liderin Ani Kaybıyla Gelen Plansız Devir” sürecini ise Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Pekşen ile Kam Ankara Beton Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Berkan Baykam aktaracak. İlk günün kapanış konuşmasında ise Basketbol Koçu Çetin Yılmaz “Lider Belirler” diyecek.

4 Kasım Cumartesi günü ise sabah gerçekleştirilecek oturumda TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş “Kurum İçi Girişimcilik Yaklaşımı ve Aile Şirketleri İçerisindeki Uygulama Fırsatları”ndan bahsedecek. Öğleden sonraki oturum aile şirketlerinin gelecek nesil üyelerine açık devam edecek. TEDx konuşmacısı ve Ekonomist Burak Ünaldı “Mandolin Nesli, Blokflüt Nesli ve Skrillex Nesli” başlıklı konuşmasında nesil devirlerine farklı bir bakış getirecek. Ardından “Peki Biz Nasıl Yaparız?” konulu oturum ile zirve tamamlanacak.

Dünyada ilk kez: Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ödülü Kuzey Yıldızı

TAİDER tarafından aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla geliştirilen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi, “çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller” açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesi amacıyla bir de ödül içeriyor. Bu yıl ilk kez verilecek ödüller, “5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi”nde sahiplerini bulacak. Dünyada da bir ilk olma özelliği taşıyan ödül, Büyük ve Küçük- Orta Ölçekli İşletmeler için iki kategoride verilecek.