“Regülasyon engelleyici değil kapsayıcı olmalı”

Birol BOZKURT

Paribu CEO’su Yasin Oral, İstanbul’da Kripto Para Yasası ilgili düzenlenen sohbet toplantısında konuştu. Kripto varlık yasasıyla ilgili yapılan açıklamalar engelleyici değil kapsayıcı düzenleme olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yasin Oral, “İlk aşama sermaye şartı, teknolojik altyapı, operasyonel altyapı gibi noktaları kapsamayabilir ancak bu durum Paribu için farklılık yaratmıyor.

Kendi sektöründe ödenmiş sermayesi en yüksek olan hatta ülkedeki teknoloji şirketleri arasında da ödenmiş sermayesi yüksek olan sınırlı sayıda şirketlerden biriyiz.

Geçtiğimiz yıl 40 milyon TL olan ödenmiş sermayemizi 500 milyon TL’ye yükselttik. Diğer konularda sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ve deneyimimiz ile sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Yatırımcıyı koruyan ve sektörü düzenleyen regülasyonların gerekli olduğunu düşünüyoruz ve buna hazırız” dedi.

Kripto varlıklar geleneksel finansal araçlarından farklı bir yapıda olduğu için SPK’ya yetki tanınması yaklaşımının doğru bir yaklaşım olduğunu dile getiren Paribu CEO’su Oral, “Taslağa baktığımızda işin çerçevesinin çizilmiş olduğunu anlıyoruz. Ana paydaş görüldüğü kadarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olacak. Türkiye’de kripto varlık pazarı çok büyük değil ancak regülasyonlar sayesinde asıl oyuncularla diğerlerinin ayrışması sağlanacak.

Başarılı bir saklama hizmeti için bankaların ve kripto para borsalarının beraber hareket etmesi gerekiyor, böylelikle her iki tarafın da sahip oldukları finansal ve teknolojik bilgi birikimi ile birbirini besleyecek. Kullanıcı varlıklarının akıbeti önemli. O sebeple bu alanda hizmet veren şirketler arasındaki rekabetin doğru kurgulanması lazım. Regülasyon yurt dışı ile rekabette bizlerin lehine avantaj sunacak. Kullanıcı açısından vergilendirme şu an gündemde yok.” diye konuştu.

“Dijital TL’de iyi bir ilerleme var”

Merkez Bankası’nın dijital para çalışmalarına da değinen Yasin Oral, “Faz 2’de neler olacağını daha net görebileceğiz ama iyi bir ilerleme kat ediliyor. Türkiye’nin teknolojiye adaptasyonu çok iyi. Dijital lirayı yapın derse Merkez Bankası bizim için hiçbir mahsuru yok. Buradaki asıl mevzu dijital paranın her aşamasının izlenebilir olması.

Kripto varlıklar konusunda yapılacak doğru ve güzel bir regülasyon sayesinde Türkiye’den de globalleşebiliriz. İlla neden küresel bir firma olmak için ABD veya İngiltere’yi düşünüyoruz? Son dönemde yatırımcıların Borsa İstanbul’dan çıkıp kripto paralara yöneldiği şeklindeki yorumları biz şöyle değerlendiriyoruz: Yatırımcılar artık portföy çeşitliliğine gidiyor. Yani artık hem kriptoda hem borsada olanlar var” dedi.

“Günlük işlem hacmimiz 150 milyon doları buluyor”

Paribu olarak 6 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olduklarını vurgulayan Paribu CEO’su Yasin Oral, “Günlük işlem hacmimiz 100-150 milyon dolar civarında. 2019-2023 yılları arasında ödediğimiz toplam vergi 180 milyon doların üzerinde.

Paribu, 700 milyon TL’yi aşkın kurumlar vergisi ile kendi faaliyet alanında 2021 yılının vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 3 Ocak 2024’te açıkladığı ve 2020- 2021-2022 vergilendirme dönemini kapsayan Kurumlar Vergisi beyannamelerinde 2021 yılının Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde Paribu 23. sırada yer alıyor.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren ve ismi açıklanan şirketler arasında listenin lideri konumundayken finans alanında hizmet veren şirketler içinde de ilk 10’da yer alıyoruz. Listeye girebiliyor olmamızı çok olumlu karşılıyoruz. Paribu olarak, 2024 yılının ilk yarısında kendi cüzdan uygulamamamızı kullanıcıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.