Rekabet Kurumu Hepsiburada ve Trendyol hakkında soruşturma başlattı

Yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan firmalara soruşturma açılmasına karar vermiştir" denildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ (Hepsiburada), DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'ndan e-ticaret firmalarına 'otomatik fiyatlandırma' soruşturması: Bulgular ciddi

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.