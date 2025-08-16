Resmi İstatistik Programı güncellendi: TÜİK’e yeni görevler

Resmi İstatistik Programı’nda güncelleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022-2026 yıllarını kapsayan 4. Dönem Resmi İstatistik Programı revize edildi.

Program, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek amacıyla 5’er yıllık dönemler için hazırlanıyor. Güncelleme ile birlikte resmi istatistiklerde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yanıt verilmesi hedeflendi.

Revizyon süresinde değişiklik

Yeni düzenlemeye göre kurum ve kuruluşlar, programa ilişkin revizyon taleplerini ilgili yılda 15 Eylül’e kadar TÜİK’e gönderecek.

Yeni istatistik başlıkları

Üretilmesi planlanan istatistiklerin kapsamına turizm uydu hesabı eklendi. Bilim, teknoloji ve bilgi toplumu istatistikleri başlığına ise “çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı” dahil edildi. Bu istatistik iki yılda bir TÜİK tarafından yayımlanacak.

Diğer değişiklikler

Program kapsamında bazı istatistiklerin isimleri değiştirildi, sorumlu kurumlar ve çalışma grupları güncellendi. Ayrıca bazı istatistiklerin veri derleme sıklığı, yayımlanma dönemi, veri kaynağı ve tahmin düzeyleri yeniden belirlendi.