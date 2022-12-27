Rifat Hisarcıklıoğlu: Gaziantep'i Türkiye'nin her yerinde rol model olarak anlatıyorum

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nizip Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Nizip'te zeytinyağı, sabun, patlıcan ve nanenin coğrafi işaret olarak tescil edildiğini, ilçeye değer katan çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gaziantep'i Türkiye'nin her yerinde rol model olarak anlattığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Eğer zenginleşmek istiyorsanız bir araya gelmeyi öğreneceksiniz. Antep'te de bu var. İlimizin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve oda başkanları hepsi birlikte hareket ediyor. Onun için de Allah buraya rahmet, bereket veriyor" dedi.

"Biz sıkıntıları görevimiz gereği bakanlığa iletiyoruz"

İş hayatında sorunların olabildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Pandemi döneminde bize ve bizden de bakanlığa iletilen 297 meselenin 197'si çözüldü. Sıkıntı, sorun ve talepler var. İş hayatında problem olmaması mümkün değil. İlave sıkıntılarımız var. Biz sıkıntıları görevimiz gereği bakanlığa iletiyoruz. Bize yasa ile verilen görev bu. Çözecek makamlara üyelerimizin dertlerini ve sıkıntılarını aktarmak. İcraat yetkisi ve sorumluluğu da halktan oy almış kişilerdedir."

"Mart ayı sonunda hep beraber TOGG'a binmeyi Allah nasip etsin"

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ile Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı'ya teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye'nin 60 yıl önce yarım kalan rüyası gerçekleşiyor. Bu gurur ve iftihar kaynağı iki kardeşimizin. Allah kendilerinden razı olsun. Mart ayı sonunda hep beraber TOGG'a binmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Nizip'te inşa ettirecekleri okulun temelinin atıldığını, açılışa katılacağını kaydetti.

Nizip Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve iş adamları katıldı.

Hisarcıklıoğlu, açılışın ardından Nizip Belediyesi ve Nizip Ticaret Borsasını da ziyaret etti.