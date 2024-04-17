Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzı: Talep toplama başladı, fiyat pay başına 135 TL

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka arz ediliyor. Talep toplama süreci bugün (17 Nisan 2024) başladı, 19 Nisan 2024 Cuma gününe kadar sürecek.

Şirketin, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 10,08'i halka açılmış olacak. Pay başına belirlenen fiyat ise 135 TL.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılırken, halka arz büyüklüğünün 4,5 milyar lira olması bekleniyor.

Halka arz geliri nasıl kullanılacak?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, halka arz gelirlerini mali yapılarını kuvvetlendirme, serbest nakit akışlarını artırma ve yatırımlarının finansmanına kaynak sağlayarak büyüme odaklı kullanacaklarını söyledi.

AA'ya konuşan Canbaş, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans grubunun Türkiye'deki ticari gayrimenkul platformu. Türkiye'de 12 AVM ve 4 ofisle 740 bin metrekare brüt kiralanabilir bir alanla tek yönetici altındaki en büyük platformuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

100 milyonu aşkın ziyaretçi

7 şehirde Optimum, Piazza, Hiltown ve Maltepe Park markalarıyla hizmet verdiklerini dile getiren Canbaş, "Yılda yaklaşık 100 milyonu aşan ziyaretçiyle Türkiye nüfusundan büyük bir grubu ağırlıyoruz. AVM'lerimizin doluluğu yüzde 97'nin üzerinde, kiralarımız baz ve ciro kirasıyla enflasyona karşı artan gelirleriyle korunma sağlıyor. Uluslararası ve yerli kuvvetli markaların karışımıyla tek elden yönetilen kuvvetli AVM'ler oluşturuyoruz" diye konuştu.

Canbaş, "Rönesans Gayrimenkul, kurulduğu günden bu yana ortaklıkları, kendi yönetim kadrosu ve mali gücüyle kurumsal bir yapıya sahip. Halka arzla birlikte bu kurumsal yapıyı kuvvetlendirmek ve yeni yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Verimliliğimizi artırmak istiyoruz'

Sektördeki lider konumlarını güçlendirerek devam ettirmek ve ziyaretçilerinin tercih ettiği AVM olarak operasyonlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Canbaş, "Metrekare gelirlerimizi, kira gelirlerimizi, verimliliğimizi artırmak istiyoruz. Yeni projelerimizi başarıyla tamamlamak istiyoruz ve Türkiye'nin bir numaralı AVM yatırımcısı olarak performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Canbaş, sürdürülebilir temiz enerji kullanan hem kiracılarının ortak alan giderlerini azaltan hem de daha doğa dostu binalar olarak yaşatmayı hedeflediklerini ve 2028'e kadar yüzde 100 yeşil enerji kullanma hedefine yönelik çalışmalarını Rönesans Enerji'yle geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.