Rothschild Ailesi'nin lideri ve 'en zengin'i öldü

Emre ERGÜL

Avrupa bankacılık sektörünün en ünlü ailesinde bir dönem sona erdi. ‘Dünyayı yöneten 7 aile’ efsanesinin (Diğerleri Rockefeller, Morgan, Astor, Mars, Du Pont ve Hilton) başını çeken Rothschild Ailesi’nin lideri olan 4’üncü Baron Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü. Aile, ölüm nedeni hakkında bir bilgi vermedi. Jacob Rothschild’ın kim olduğuna geçmeden önce, hakkında yüzlerce efsane dolaşan aileye bir göz atalım…

Ailenin kökeni 23 Şubat 1744’te Almanya’nın Frankfurt kentindeki Yahudi gettosu olan Judengasse’de doğan Mayer Amschel Rothschild’a dayanıyor. Kambiyo işlemleri yapan bir tüccar olan Mayer, aile imparatorluğunu kurmak için ilk adımı 1798’de attı; 5 oğlunu birbirlerine bağlı bir bankacılık sistemi kurmaları için Avrupa’nın 5 farklı yerine, Frankfurt merkez, Londra, Paris, Viyana ve Napoli'ye gönderdi. Ailenin 5 kolu, 18 ve 19’uncu yüzyıl Avrupası’nda paranın patronu oldu. Rothschild Ailesi yüzyıllardır işlerine kadınlarla damatları sokmuyorlar. Bu nedenle de ailenin Alman kanadı, erkek varis kalmadığı için 1901’de Frankfurt’taki işleri kapattı.

Napoli kanadı da 1863’te benzer nedenle aynı kararı aldı. Habsburg İmparatorluğu’nun baş finansörü olan Viyana kanadı da yönettikleri banka Nazilerin eline geçince, her şeyi bırakıp ABD’ye kaçtı. Böylece II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da iki kanat kaldı: Londra ve Paris… İngiliz kanadının son temsilcisi olan Jacob Rothschild da 29 Nisan 1936’da Berkshire’da doğdu.

Ülkenin en eski ve elit okulu Eton College’ı bitirdikten sonra Oxford’da tarih okudu. 1963’te ailesinin N.M. Rothschild&- Sons Ltd bankasında göreve başlayan Jacob Rothschild, bankanın S.G. Warburg Bank’la birleşmesini istiyordu. Bu teklife karşı çıkan kuzeni Evelyn de Rothschild’la tartıştı ve 1980’de istifayı basıp kendi mali imparatorluğunu kurdu: RIT (Rothschild Investment Trust).

Rupert Murdoch’ın BSkyB Televizyonu ve dönemin Prens Charles’ın finans danışmanlığını yaptı. Babasının ölümü sonrası “4’üncü Baron Rothschild” ünvanını alan Jacob, 2019’da ölen Serena Dunn’la 1961’de evlendi. Çiftin 3 kızı (Hannah, Beth, Emily), 1 oğlu (Nathaniel) oldu. Jacob Rothschild, eşinin ölümü sonrası RIT’in başkanlığını da bıraktı.

“Finans dünyasını protesto edenlere sempati duyuyorum”

Jacob Rothschild, 2008 ekonomik krizinden 4 yıl sonra, 2012'de The Jerusalem Report'a verdiği bir röportajda ‘yönettiği’ söylenilen uluslararası finans sistemini sert eleştirdi: “Finans dünyasındaki bazı aşırılıkları protesto eden insanlara büyük sempati duyuyorum.

Sonuçta burada büyük servetler kazanmış, son 5-10 yılda pek çok çıkara çok zarar veren bir sistemin sorumlusu olan karakterler var. Muazzam faydalar sağladılar, ancak bankacılık sistemi bir bütün olarak dünya çapında birçok alanda sakatlayıcı bir etkiye sahip oldu."

Rothschild hanedanlığının planlayıp yaptıkları iddia edilen bazı olaylar

-I. ve II. Dünya Savaşları

-11 Eylül saldırısı

- Titanik’in batışı

- Rus Çarlarının finansörlüğü

- Brezilya’nın bağımsızlığı

İsrail'e desteğini hiç gizlemedi

Rusya’dan kaçan oligark Mihail Hodorkovski’nin Yukos Oil şirketindeki hisselerini üzerine alıp, Rus lider Vladimir Putin’den mal kaçırmakla suçlanan Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda “Filistin’de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını” ifade etti.

İsrail’e desteğini gizlemeyen ünlü banker, İsrail Parlamentosu, İsrail Yüksek Mahkemesi ve Ulusal Kütüphane binalarının inşaatlarını da finanse etti. Jacob Rothschild’ın 2017 videosu ölümünden sonra tüm dünyada viral olurken; İsrail karşıtları kınama mesajları yayınladı.

Ailenin toplam, ölen bankerin de şahsi servetiyle ilgili çelişkili iddialar var. Amerikan The Jewish News Weekly, ailenin en zengin üyesi olduğunu yazarken; İngiliz basını şahsi servetinin 1 milyar dolar olduğunun altını çizdi. İngiliz siyasetinden aileye taziye mesajları yağarken; ilk mesajın “Sevgili arkadaşım” diye başlayan bir yazı kaleme alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’den gelmesi dikkat çekti.

‘En havalı’ Rothschild, ‘5. Baron’ oldu

“4. Baron” Jacob Rothschild’ın ölümünün ardından ailenin başına 1971 doğumlu “5’inci Baron” Nathaniel Philip Rothschild’ın geçeceği açıklandı. Babasının şirketi RIT’te çalışmak yerine kendi yolunu çizen Nat, maden yatırım danışmanlığı şirketleri JNR Limited ve Bumi plc’nin başkanlığını yapyor. 1996-2009 yılları arasında Atticus Capital’ın hedge fon eşbaşkanlığı yapan finansçı, birçok ünlü yatırım bankasında çeşitli görevler aldı. Nathaniel Rothschild, küresel magazin basınının yakından tanıdığı bir isim… Gençliğinde katıldığı partilerle adını duyuran “5. Baron,” ilişkileriyle hep manşet oldu.

Model Annabelle Neilson’la 1995’te Las Vegas’ta evlenip, 1997’de boşanan ünlü finansçının ismi, Natalie Portman, Eliza Cummings ve Petra Nemcova ile anıldı. Nat Rothschild, 2016’da “3. Sayfa güzeli” manken Lorette Basey ile evlendi. Düğüne, bu evliliğe karşı çıkan babası “4. Baron” ile annesi davet edilmedi. “Hiçbir zaman İngiliz hissetmedim, sadece orada doğdum” diyen Nat, İsviçre’de yaşıyor. 2012 yılında alkolü bıraktığını açıklayan ünlü finansçı, bir süre önce verdiği bir röportajda “Sıkıcı bir hayatım var” demişti.

Rothschild ismi nereden geliyor?

Tarih 1743… Kuyumcu Amschel Moses Bauer, yaşadığı evin altına madeni para alıp sattığı bir dükkan açtı; kapısına da kırmızı bir kalkan içinde kartal olan bir levha astı. O ölünce dükkanı oğlu Mayer Amschel Bauer devraldı. O dönemde kapı numaraları olmadığı için evler, renk ya da kapısındaki levhalara göre anılıyordu. Müşteriler ve aile dostları, ev ve dükkan için “Bauerler’in yeri” yerine, Almanca “Rothen Schild” (Kırmızı kalkan) demeye başladı. Bu iki kelime, zamanla “Rothschild”a döndü. Oğul Mayer de bu ismi benimsedi ve “Bauer” olan soyadlarını “Rothschild” olarak değiştirdi.

‘5 ok’un sırrı, ailenin 5 kolu

Rothschild ailesinin şirketlerinin logosunda 5 ok bulunuyor. Bunlar, Mayer Amschel Rothschild’ın 18’inci yüzyılda Avrupa’nın 5 kentine gönderdiği 5 oğlunu ve onların finansal kollarını temsil ediyor. Bu 5 kol, üç yüzyıldır birlikte çalıştı ve Avrupa'nın sanayileşmesi için para toplayarak, demiryollarını, madencilik şirketlerini ve fabrikaları finanse ederek zenginleşti. Britanya'nın Süveyş Kanalı'nı satın alması için nakit sağladılar ve Napolyon ve AvusturyaPrusya savaşlarını finanse ettiler. DeBeers elmas madenlerinden Fransız demiryollarına, New York City metrolarına kadar çoğu şeyin finansmanına da yardımcı oldular.