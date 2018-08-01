Ruslar Laleli’ye geri dönüyor, hedef 7 milyar dolar ihracat

01 Ağustos 2018

İREM ÇETİNGÖZ

İSTANBUL - Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Laleli Fasion Shopping Festivali’ne 5 yıl aradan sonra ilk defa Rusya’dan alım heyeti getiriliyor.

Bunun dışında Polonya, Özbekistan ve Ukrayna olmak üzere dört ülkeden 200 iş insanının yer alacağı ve 6 Ağustos’ta başlayacak festivalde bu yıl 7 milyar dolar ihracat yapılması hedefleniyor.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, 7 bini aşkın işyerine ev sahipliği yapan Laleli’nin İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu söyledi. Hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu anlatan Eyyüpkoca, “Laleli, 2017’yi 5.8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu yıl festival buyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Alıcılarımıza ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartı koyduk. 40 üretici firmamız ile alıcılar arasında binlerce B2B görüşme gerçekleşecek” diye konuştu.

Laleli ticaretinde Rusya ve çevre ülkelerden gelen turistlerin hayati önemi olduğunu söyleyen Eyyüpkoca, Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdığını bildirdi. Eyyüpkoca şunları söyledi: “2018’e iyi başladık. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7.4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30’luk bir artış yakaladık. Ocak – Haziran döneminde Laleli’den 3.5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildi. Mevcut trend önümüzdeki aylarda da devam edecek. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız. Laleli bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

İranlılar gelmiyor alternatif pazarlar doğuyor



Komşu ülkelerde sıkıntılar olduğunu belirten Eyyüpkoca, İranlı turistlerin ülkede geçen ay yaşanan devalüasyondan ötürü gelmediklerini belirtti. Festivale başladıkları ilk zamanlardan beri devamlı alternatif pazar arayışından olduklarını ifade eden Eyüpkoca, “Birçok ülkesinin sezonu ters olmasına rağmen Afrika’yı çalışıyoruz. Onların sezonunu yakalamamız gerekiyor. Maliyeti düşük ürünler istiyorlar. Tunus, Fas ve Cezayir şu anda radarımızda. Cezayir’in olmazsa olmaz pazarımız olmasını hedefliyoruz. Oraya olan yüksek vergileri ikili görüşmelerle düşürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.