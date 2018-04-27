Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamaları kaldırdı

27 Nisan 2018

Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı. Rusya Federasyonu’na Türkiye'den yapılan domates ihracatı, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı’nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabiliyordu.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2018 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev ile Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmeyi takiben her iki Bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan 2018’de iki ülke Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantı sonrasında Rusya Federasyonu, Türkiye’den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı ve bu çerçevede Rusya Federasyonu’nuna ülkemizden yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakıldı.

Rusya, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.

Kaynak: AA