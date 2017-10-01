Samsun lojistik köy ihracatta sıçrama yaratacak

01 Ekim 2017

Ercan ÜSLÜ

SAMSUN - Samsun'da 2018'in ilk aylarında faaliyete başlayacak olan 50 milyon euro yatırım tutarındaki lojistik köy, Samsun ihracatını ikiye katlayacağı öngörülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Ticaret Borsası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi ve Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nin ortaklığında gerçekleşen projenin 50 milyon euroluk maliyetinin tamamı AB hibe fonlarından karşılanıyor. Bu yıl tamamlanması planlanan proje ile bölgede 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanması, ayrıca Samsun'un 400 milyon dolar olan ihracatının 800 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Samsun Lojistik Köy Projesi'nin 10 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Lojistik Köy Projesi'nin AB'den hibe alınarak yapılan Türkiye'nin en büyük projesi olduğuna işaret ederek, "İlk etapta proje için 35 milyon euro hibe alarak yapım aşaması başladı. Projede düşünülmemiş bazı yapılar gündeme gelince keşif artışı oldu ve 15 milyon euroluk ekstra hibe için AB'nin kapısını tekrar çaldık. Başvurumuz sonucunda AB keşif artışını da kabul etti ve projemiz 50 milyon euro hibe almış oldu. Bu büyük projeyle gurur duyuyoruz" dedi.

2018'de hizmete girecek

Projenin beş ay içinde tamamlanacağını belirten Yılmaz, bunun ihracata büyük katkı sağlayacağını bildirdi. Yılmaz, büyük depolama bölgeleri olan şehirlerin ihracatının da yükseldiğine dikkat çekerek, "Lojistik depolama alanına sahipseniz, bir başka şehre kıyasla bir ürün ihraç edecek yatırımcıların tercih ettiği kent haline gelirsiniz. Şehrimizin ihracatını yükseltmek istiyoruz. Samsun bugün hak ettiği şekilde ihracat rakamı elde edemiyor. 400 milyon dolar civarında ihracatımız var. Bu, son derece düşük bir rakam" ifadelerini kullandı.

"İhracat iki katına çıkacak"

Samsun'da üretilmesine rağmen ihracatı Samsun'dan görülmeyen ürünler bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Depolama alanı olmadığı için ihracatçılar, ürünü başka şehirlerden ihraç ediyor. Bu nedenle burada üretilen ürün başka şehirlerde ihraç kalemine giriyor. Lojistik köyde bu ürünler depolanacak. Hemen orada gümrüklenecek ve tren yolu ile limana bağlanacağı için birçok ihracatçı bu alanımızı tercih edecek. Farklı ürünlerin de buradan ihraç edilmesiyle kentin ihracat rakamının iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.