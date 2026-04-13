Sanayi üretimi verisinin ardından 2026 büyüme beklentileri şekilleniyor

Sanayi üretimi 2026 yılının Şubat ayında yıllık bazda %2,2 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriye göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre ise %2,6 arttı.

Matriks Haber’in banka ve aracı kurum raporlarından derlediği habere göre, 2026 yılı Şubat ayı sanayi üretimi verileri, Ocak ayındaki daralmanın ardından ekonomide sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Yapılan değerlendirmeler verinin ortak bir çerçevede “kısa vadeli toparlanma, orta vadede temkinli görünüm” şeklinde okunduğunu ortaya koydu.

Ocak ayındaki sert düşüşün önemli ölçüde telafi edildiği belirtilirken, üç aylık ortalamada artışın %0,3 gibi oldukça sınırlı bir seviyede kaldığına vurgu yapıldı. Raporlarda, toparlanmanın geniş tabanlı ancak kırılgan olduğu belirtilirken, çekirdek göstergelerin manşet veriye göre daha zayıf olduğu kaydedildi.

Aylık toparlanmaya rağmen yıllık eğilimin hala zayıf olduğuna dikkat çekildi. Büyümenin devam ettiği ancak kompozisyonun dengesiz olduğu ifade edildi. Ekonomistler üretimde toparlanmayı kabul etmekle birlikte bunun güçlü ve sürdürülebilir bir ivme yaratmayabileceği konusunda uyardı.

Sanayi üretimindeki büyümenin yatırım ve savunma sanayi kaynaklı olduğu, tüketim tarafının ise zayıf olduğu belirtilirken, mart ayı için PMI, kapasite kullanım oranı, ihracat ve güven endeksleri gibi göstergelerin sanayi üretiminde zayıflama ihtimalini artırdığı vurgulandı.

Ekonomistler; sıkı finansal koşullar ve yüksek faizler, artan enerji maliyetleri, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, tedarik zinciri aksaklıkları, zayıf dış talep ve ihracat gibi risk faktörlerinde birleşti. Bu unsurların özellikle ikinci çeyreğe girerken üretim üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Raporlarda, GSYH tarafında baz senaryonun pozitif büyüme yönünde olduğu bir çerçeve çizildi. Banka ve aracı kurumlar, Şubat ayı sanayi üretimi verisinin ilk çeyrek GSYH büyümesine sınırlı pozitif katkı verebileceği tahmininde bulunsa da katkının güçlü ve yaygın olmaması ile öncü göstergeler nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilediği görüldü.