Savaş petrol piyasasını vurdu: 500 milyon varillik kayıp

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması ve petrol üreticilerinin üretimde kesintiye gitmesi nedeniyle petrol piyasasındaki kayıp 500 milyon varili buldu. İngiltere merkezli veri analitik şirketi Vortexa Başekonomisti David Wech'in hesaplamasına göre, bu miktarın yaklaşık 190 milyon varili Körfez'de mahsur kalan tankerlerde bulunuyor.

Petrol ürünleri yüklemelerindeki kayıp 310 milyon varil

Orta Doğu'dan ham petrol ve petrol ürünleri yüklemelerindeki kayıp ise, 2025'teki günlük ortalama yüklemeler dikkate alındığında, 310 milyon varil olarak hesaplandı. Bu miktar, halihazırda günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol/kondensat ve 5 milyon varilin üzerinde rafine ürünü kapsıyor.

İran'ın ihracatı hariç tutulduğunda, bu durum Orta Doğu'dan Asya'ya deniz yoluyla giden ham petrol/kondensat miktarını mevsimsel olarak rekor düşük seviyeye çekti.

En fazla kayıp 30 milyon varille Suudi Arabistan'ın

Vortexa'dan edinilen verilere göre, söz konusu 500 milyon varillik kaybın 130 milyon varili Suudi Arabistan, 122 milyon varili Birleşik Arap Emirlikleri, 110 milyon varili Irak ve 64 milyon varili Kuveyt kaynaklı. Katar'ın bu kapsamdaki kaybının 46 milyon, İran'ın 15 milyon ve diğer ülkelerin toplamda 14 milyon varil olduğu hesaplanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri 11 Mart'ta 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezerv miktarını piyasaya sürme kararı almıştı.

Petrol piyasasındaki kayıp, IEA ülkelerinin kullanıma açacağı rezerv miktarının üzerinde bulunuyor. Wech'e göre, bu varillerin piyasaya verilme hızı, günlük 17 milyon varillik kaybın oldukça gerisinde kalacak.

IEA Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu'daki savaşın dünya petrol piyasası tarihindeki en büyük tedarik kesintisini yarattığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması nedeniyle piyasada devre dışı kalan petrol miktarının 1973'teki petrol krizi ve sonrasında görülen tüm kesintilerden daha yüksek olduğunu bildirmişti. Analistlere göre, petrol piyasasındaki arz kaybının etkileri henüz tüketici tarafında hissedilmedi ancak bu haftadan itibaren bu durumun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.