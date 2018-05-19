'Savunma'da istihdam atağı

19 Mayıs 2018

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), kara, deniz, hava, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren üyelerinin katılımıyla savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılki performansını ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Sektörün performansı, ciro, yurt dışı satış gelirleri, alınan siparişler, ithalat, ihracat, ürün ve teknoloji geliştirme kriterlerin yanı sıra istihdam açısından da ele alındı. Söz konusu veriler, sektörde son dönemde yerli ve özgün ürün geliştirme konusunda yapılan yatırımların istihdama etkisini ortaya koydu.

Bu kapsamda, geçen yıl, 2016'ya göre sektör istihdamında ciddi bir artış meydana geldi. Sektördeki istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

Savunma ve havacılık sanayisinde 2016'da 35 bin 502 kişi çalışırken bu sayı geçen yıl 44 bin 740 çıktı. Geçen yıl sektörde 9 bin 238 kişiye istihdam yaratıldı. Sektörde çalışanların yüzde 37'sini teknisyen-operatör, yüzde 31'ini ise mühendisler oluşturuyor.

Sektörde nitelikli personel tercihi öne çıkarken, akademik kariyer yapmış eleman istihdamına yönelim arttı. Mühendis çalışan oranının yüksekliği, teknolojik üretim, tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yoğunluğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan söz konusu raporda, nitelikli personel edinimin kolaylaştırılması için Savunma Sanayii Müsteşarlığınca uygulamaya konulan ve yaygınlaştırılan Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) ile yurt dışı öğrenci burslarına getirilecek düzenlemenin çok önemli sonuçlarının yakın bir gelecekte alınacağı belirtildi.

Tersine beyin göçü konusunda beklenen gelişmenin henüz sağlanamadığı ifade edilirken, bu konuda devlet ve sanayicilerin daha etkin çalışmalar yapması gereği görüşüne yer verildi.

Kaynak: AA