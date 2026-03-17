Sebzede fiyat düşüşü bayram sonrasına kaldı
Son günlerde biber, patlıcan, salatalık ve domates gibi sebze ürünlerindeki yüksek fiyatlar tüketicilerin cebini yakıyor. Sektör temsilcileri, sebze ürünlerindeki yüksek fiyatların hava şartları ve arz talepten kaynaklandığını belirtti. Temsilciler, fiyatlardaki düşüş zamanlaması için ise havanın ısınmasıyla beraber bayram sonrasını işaret etti.
Mehmet H. GÜLEL
Sebze fiyatları, kış döneminde son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bazı biber çeşitlerinin kilogram fiyatı 280 lira seviyesinden bulunurken, çalı fasulyenin fiyatı ise pazarda 400 liradan satılıyor. Yüksek fiyatların nedeninin hava şartları ve arz-talepten kaynaklandığını ifade eden temsilciler, fiyatların makul seviyeye gelmesi için ise bayram sonrasını işaret ediyor.
Diğer yandan, Antalya Halleri Endeksine göre şubat ayında bir önceki aya göre sebze miktar endeksi aylık yüzde 5,68 azalırken, fiyat endeksi ise yüzde 8,75 artış gösterdi.
Havaların ısınmasıyla ürün arzı artacak
Sebze fiyatlarının yüksek olmasında hava şartları ve ürün arzından kaynaklandığını kaydeden Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyatların yüksek olmasında Ramazan ayının da etkili olduğunu söyledi. Bazı ürünlerin geçen yıl para etmemesinden dolayı bu yıl az ekilmesinin de ürün arzını etkilediğini dile getiren Tavşan, bunun dışında başka bir nedeninin olmadığını belirtti. Havaların ısınmasıyla tahminen 5 ile 10 gün içinde ürün arzının artacağını bildiren Tavşan, “Ürün arzının bollaşmasıyla fiyatlarda makul seviyeye düşmesini bekliyoruz. Şu anki kadar yüksek fiyat olmaz. Çünkü hava ısındığında çok fazla üretim oluyor ve fiyatlar geriliyor. Şu an domates ve salatalıkta fiyatlar gerilemeye başladı. Bir tek seraların nisan ayında bir haftalık ara dönemi var ve o ara dönemde bazen fiyatlar artabiliyor. Sonuçta sebze ürünleri kışlık ürün değil. Bayram sonuna doğru fiyatlar biraz daha makule seviyeye düşmesini bekliyoruz” dedi.
Hal yasası milletvekillerin görüşüne açıldı
Bu yıl meclise gelmesi beklenen hal yasasının hazırlandığını ve bakanlık tarafından milletvekillerin görüşüne açıldığını bildiren Tavşan, “Şu ana kadar daha tam kanun aşamasına gelmedi. Yasanın gündeme alınıp kanunlaşması için Meclis'e sunulması bekleniyor. Bunun dışında bir bilgiye sahip değiliz” diye konuştu.
Rekoltenin düştüğü bir dönemden geçiliyor
Yüksek sebze fiyatlarının sürpriz olmadığını, beklenen bir şey olduğunu aktaran Türkiye Halciler Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sedat Toktürk, mevsim gereği ürünlerin birçoğunun serada yetiştiğini bildirdi. Şu anda rekoltenin düşük olduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Toktürk, “Bazı ürünlerin fiyatı benim de dikkatimi çekiyor. Örnek vermek gerekirse çalı fasulyenin kilogram fiyatı 300 ile 400 lira seviyesinde bulunuyor. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Bu fiyatlarla ürünü almamak da bir protesto olur. Tüketimi durdurarak, fiyatları aşağı çektirmek için tüketiciler de tepki gösterebilir. Zincir marketler ürünü direkt yerinden getiriyor ve onlar bile ucuz satamıyorsa ürünün yerindeki fiyatı başlı başına bir sorun demektir. Normal bir üretim olsa bu fiyatlar olmaz. Bir ürünün yerindeki fiyatı bu kadar yüksek ise üretim gerçekten bu süreçte oldukça düşük demektir. Seralarda üretimi etkileyen bir diğer dış faktör ise sıcaklık çok önemli. Antalya'da 4 gün hava sıcaklığı 25 derece olsa bazı ürünlerin fiyatları inanılmaz derecede düşer. Hiç kimse fiyat düşüşüne engel olamaz” dedi.
“Bir hafta 10 güne ürün çoğalmaya başlar”
Sebze ürünlerindeki şu anki fiyatların arz talepten kaynaklandığını belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl selden kaynaklı epeyce ürünün zarar gördüğünü hatırlattı. Zarar gören ürünlerin devreye girmediğini ve bir bölümünün de yok olduğuna dikkat çeken Çandır, “Fiyatlardaki yükseklik doğal bir sonuç. Havalar böyle devam ederse bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş ürün çoğalmaya başlar. Bazı ürünlerde fiyatlar aşağıya gelmeye başladı. Ama patlıcan fiyatı çok yüksek, o da ışık kaynaklı çiçeklenme süresi çok az olmasından kaynaklanıyor, kasıtlı bir şey yok. Fiyatlar bayramdan sonra rahatlar diye düşünü-yorum” ifade-lerini kullandı.