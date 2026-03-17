Sebzede fiyat düşüşü bayram sonrasına kaldı

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Sebze fiyatları, kış döne­minde son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bazı biber çeşit­lerinin kilogram fiyatı 280 li­ra seviyesinden bulunurken, çalı fasulyenin fiyatı ise pa­zarda 400 liradan satılıyor. Yüksek fiyatların nedeninin hava şartları ve arz-talepten kaynaklandığını ifade eden temsilciler, fiyatların makul seviyeye gelmesi için ise bayram sonrasını işaret ediyor.

Diğer yandan, Antalya Hal­leri Endeksine göre şubat ayın­da bir önceki aya göre seb­ze miktar endeksi aylık yüzde 5,68 azalırken, fiyat endeksi ise yüzde 8,75 artış gösterdi.

Havaların ısınmasıyla ürün arzı artacak

Sebze fiyatlarının yüksek olmasın­da hava şartları ve ürün arzından kaynaklandığını kaydeden Türki­ye Halciler Federasyonu Baş­kanı Yüksel Tavşan, fiyatların yüksek olmasında Ramazan ayının da etkili olduğunu söyle­di. Bazı ürünlerin geçen yıl para etmemesinden dolayı bu yıl az ekilmesinin de ürün arzını et­kilediğini dile getiren Tavşan, bunun dışında başka bir nede­ninin olmadığını belirtti. Hava­ların ısınmasıyla tahminen 5 ile 10 gün içinde ürün arzının arta­cağını bildiren Tavşan, “Ürün arzının bollaşmasıyla fiyatlar­da makul seviyeye düşmesini bekliyoruz. Şu anki kadar yük­sek fiyat olmaz. Çünkü hava ısındığında çok fazla üretim oluyor ve fiyatlar geriliyor. Şu an domates ve salatalıkta fiyat­lar gerilemeye başladı. Bir tek seraların nisan ayında bir haf­talık ara dönemi var ve o ara dönemde bazen fiyatlar artabi­liyor. Sonuçta sebze ürünleri kışlık ürün değil. Bayram sonu­na doğru fiyatlar biraz daha makule seviyeye düşmesini bekliyoruz” dedi.

Hal yasası milletvekillerin görüşüne açıldı

Bu yıl meclise gelmesi beklenen hal yasasının hazır­landığını ve bakanlık ta­rafından milletvekillerin görüşüne açıldığını bildiren Tavşan, “Şu ana kadar daha tam kanun aşamasına gelme­di. Yasanın gündeme alınıp ka­nunlaşması için Meclis'e su­nulması bekleniyor. Bunun dı­şında bir bilgiye sahip değiliz” diye konuştu.

Rekoltenin düştüğü bir dönemden geçiliyor

Yüksek sebze fi­yatlarının sürpriz ol­madığını, beklenen bir şey olduğunu aktaran Tür­kiye Halciler Federasyonu Yüksek Danışma Kurulu Üye­si Sedat Toktürk, mevsim ge­reği ürünlerin birçoğunun se­rada yetiştiğini bildirdi. Şu anda rekoltenin düşük olduğu bir dönemden geçildiğini ifa­de eden Toktürk, “Bazı ürünlerin fiyatı benim de dik­katimi çekiyor. Örnek vermek gerekirse çalı fasulyenin ki­logram fiyatı 300 ile 400 lira seviyesinde bulunuyor. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Bu fiyatlarla ürünü almamak da bir protesto olur. Tüketimi durdurarak, fiyatları aşağı çektirmek için tüketi­ciler de tepki göste­rebilir. Zincir mar­ketler ürünü direkt yerinden getiriyor ve onlar bi­le ucuz satamıyorsa ürünün yerindeki fiyatı başlı başına bir sorun demektir. Normal bir üretim olsa bu fiyatlar ol­maz. Bir ürünün yerindeki fi­yatı bu kadar yüksek ise üre­tim gerçekten bu süreçte ol­dukça düşük demektir. Seralarda üretimi etkileyen bir diğer dış faktör ise sıcaklık çok önemli. Antalya'da 4 gün hava sıcaklığı 25 derece olsa bazı ürünlerin fiyatları inanıl­maz derecede düşer. Hiç kim­se fiyat düşüşüne engel ola­maz” dedi.

“Bir hafta 10 güne ürün çoğalmaya başlar”

Sebze ürünlerindeki şu anki fiyatların arz talepten kaynaklandığını belirten Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl selden kaynaklı epeyce ürünün zarar gördüğünü hatırlattı. Zarar gören ürünlerin devreye girmediğini ve bir bölümünün de yok olduğuna dikkat çeken Çandır, “Fiyatlardaki yükseklik doğal bir sonuç. Havalar böyle devam ederse bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş ürün çoğalmaya başlar. Bazı ürünlerde fiyatlar aşağıya gelmeye başladı. Ama patlıcan fiyatı çok yüksek, o da ışık kaynaklı çiçeklenme süresi çok az olmasından kaynaklanıyor, kasıtlı bir şey yok. Fiyatlar bayramdan sonra rahatlar diye düşünü-yorum” ifade-lerini kullandı.