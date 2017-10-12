Şeker, yatırımcısını üzdü

12 Ekim 2017

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, emtia grubu yatırım araçlarından buğday, paladyum, bakır, kurşun, alüminyum, mısır, altın, çinko, gümüş, platin ve nikel bu yılın 9 ayında değer kazanırken, pamuk, kahve, kakao, soya fasulyesi, Brent petrol, doğal gaz ve şeker ise değer kaybetti.

Yılın 9 ayında yüzde 37,6'lık artışla yatırımcısına en fazla kazandıran ürün paladyum oldu. Paladyum, yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 11 değer kazanmasına karşın geçen ay yüzde 0,22 değer kaybetti.

Emtia piyasasında en çok kazandıranlarda paladyumu yüzde 24,6 ile çinko, yüzde 24,1 ile kurşun, yüzde 22,2 ile alüminyum, yüzde 17 ile bakır, yüzde 11,1 ile altın, yüzde 9,8 ile buğday, yüzde 4,5 ile gümüş, yüzde 4,3 ile nikel, yüzde 1,2 ile platin ve yüzde 0,92 ile mısır takip etti.

Yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 29 kazandıran buğday, kuraklık endişeleriyle 3'üncü çeyrekte kazançlarını geri verirken, yatırımcısına en fazla kazandıran 5'inci emtia olarak kayıtlara geçen bakır ise 9 aylık dönemde yüzde 17 değer kazandı.

Bakırın libresi eylülde 3 yılın zirvesini gördü

Bakırın libresi, Çin'in güçlü talebiyle geçen ay 3,1382 dolara yükselerek 3 yılın zirvesini gördü. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9 değer kazanan bakır, 3 yılın en yüksek seviyesini gördüğü eylülde ise yüzde 4,5 değer kaybetti.

Analistler, Çin'in güçlü talebiyle bakır fiyatlarının artış kaydettiğini, dolardaki zayıflama ve ABD'deki enflasyon endişelerinin de bakır fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bakırın yıl genelindeki kazancına karşın eylüldeki değer kaybına dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırabileceğine yönelik beklentilerle doların değer kazanması ve Çin ekonomisinin 4'üncü çeyrekte yavaşlama ihtimalinden dolayı bakırın yılın geri kalanında değer kaybedebileceğini belirtti.

Yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün şeker oldu

Emtia piyasasında yılın 9 ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün şeker oldu. Söz konusu dönemde yüzde 27,7 değer kaybeden şeker, hem yılın 3'üncü çeyreği hem de geçen ay yüzde 2 düşüş kaydetti.

Emtia piyasasında en çok değer kaybedenlerde şekeri yüzde 19,2 ile doğal gaz, yüzde 6,5 ile kahve, yüzde 4 ile kakao, yüzde 3,1 ile pamuk, yüzde 2,8 ile soya fasulyesi ve yüzde 0,08 ile Brent petrol takip etti.

Analistler, Çin'de şeker ithalatının düşüş göstermesiyle Hindistan ve Brezilya'da şeker üretiminin artacağına yönelik beklentilerin şekerde değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Kaynak: AA