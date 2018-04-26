Şekerde bugün 3 ihaleye çıkılacak

26 Nisan 2018

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Afyon Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da, Burdur Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 16.30'da ve Elbistan Şeker Fabrikasının nihai pazarlık görüşmesi saat 17.30'da ÖİB binasında yapılacak.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika, değerleri ve kazananlar şu şekilde:

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon lira - Alteks

Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon lira - Kayseri Şeker

Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira - Safi Katı Yakıt

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira - Doğuş Çay

Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira - Tutgu Gıda

Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira - Doğuş Çay

Kaynak: AA