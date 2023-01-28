Sevgililer Günü için alabileceğiniz 10 hediye

Sevdiklerimize en güzel sözleri söylemenin vakti geldi. “Sevgiyi söylemenin günü mü olurmuş” diyenlerin aksine Sevgililer Günü hem ülke ekonomilerinde hem de sevenlerin kalplerinde hissediliyor.

14 Şubat’ta kutlanan günün kökeni Roma Katolik Kilisesine dayanıyor. St. Valentine’s Day hoşlanılan, sevilen birine hediye alındığı veya kart göndererek duyguların ifade edildiği bir gün. Ülkemizde kart gönderme alışkanlığı olmamasına rağmen dünyada bu özel gün için 1 milyar civarında gönderim oluyor.

İşte Sevgililer Günü için alınabilecek hediyeler

Stanley Termos, IceFlow Flip Straw

Deniz kenarında doğada yürümeyi seven ya da kitabını alıp seçtiği en güzel manzaranın karşısında kahve yudumlamayı tercih edenler için olmazsa olmaz bir hediye seçeneği. Hem şehirli hem de maceracı IceFlow ™ Flip Straw serisi özellikle pipetli olması nedeniyle hareket halindeyken bile kolay kullanım sağlıyor. Stanley’in özel vakumlu sistemi sayesinde soğuk 12, buzlu içecekler ise 48 saat aynı ısı derecesi korunuyor.

Eşsiz anları kalıcı kılmak için Classic Phono

Retro tarzını sevenler için ideal bir pikap çalar. Özellikle ev ortamında tercih edilen model taşınabilir çantası sayesinde daha da pratik kullanılıyor. En güzel özelliklerinden biri çanta kapalıyken de müzik çalabiliyor. Sadece 6 kg ağırlığında

Fujifilm Instax Mini 11 Pembe Fotoğraf Makinesi

Pastel ve birbirinden yumuşak renk tonları ile 5 farklı seçenek sunuyor. Kullanıma hazır set halinde gelen modelin deri çantası şıklığını arttırıyor ve çantadan çıkarmadan açılan kapağı sayesinde kolayca fotoğraf çekilebiliyor. Güçlü otomatik ayar yapabilen bir flaşa sahip. Ayrıca çok tercih edilen bir selfi aynası sayesinde çekim yapma imkânı veriyor.

BULGARI X LISA Saat Sürümü avatarı

“BULGARI x LISA Watch Edition” KakaoTalk Emoticon’larında, sanatçı ve markanın global elçisi olan LISA’nın ZEPETO Avatarı yer alıyor. Bu özel sürüm, tasarımında LISA’nın da yer aldığı “BVLGARI BVLGARI X LISA saat edisyonu” saat takan Blackpink LISA avatarının duygusal modlarını temsil ediyor.

Gravastar Mars Pro

Yüksek seste çalışırken meydana gelebilecek küçük sallanmaları engelleyen, sabitliğini koruyan çok özel bir tasarıma sahip. Audiofiller için özel olarak üretilmiş Mars Pro’nun mükemmel ses dengesi sayesinde tüm sesler ayrıcalıklı olarak iletiliyor. Ek 2,5” tam aralıklı hoparlör, 1” yüksek frekanslı tweeter ve 86 dB ile maksimum 20W çıktı ile donatıldığı için, seste sürekli olarak ağır ve temiz bir bas kalitesi sağlıyor. Ayrıca tepesindeki dokunmatik ses kontrol başlığı ile tek dokunuşla sesi açıp kısılıyor ve kişiselleştirilebilecek aksesuarları bulunuyor.

Carrara Snoopy masa lambası

Carrara mermer tabanlı masa lambası çok özel bir şekilde oluşturuldu. Döneminden ileri tasarımların yaratıcısı Achille e Pier Giacomo Castiglioni’nin kaleminden çıkan çizgilerin bir yansıması. 1967 yılında yaratılan model 394x196 cm ölçülerinde. Emaye metal reflektörlü ve beyaz lamba doğrudan alt kısımdan ışık veriyor.

Buben & Zorweg Agartos

Saat kurma kasaları üreticisi Buben& Zorweg, antik çağda yaşayan Agartos’u bir heykel şıklığında yaptı. Güçlü bir kasa özelliği de gösteren Agartos’un gizli bir açma mekanizması bulunuyor. Uyarlanabilirlik, bu şaheserin tasarımının ve işlevsel konseptinin bir parçasıdır. Bireysel tasarım seçenekleri sanatsal izlenimin altını çiziyor.

En güzel sevgi kelimeleri Dupont ile yazılıyor

Sevgiliye hediye edilebilecek en anlamlı ve kalıcı hediyelerden biri olan yazım enstrümanları Dupont’un Sevgililer günü tasarımı ile ayrıcalıklı bir hediyeye dönüşüyor. Maison S.T. Dupont özel kalemi, farklı renkleri ile şık bir seçenek oluşturuyor.

Artois Cadde, Hazer Amani’den özel menü

Kısa bir süre önce İstanbul Anadolu Yakası’nın en gözde semtlerinden biri olan Caddebostan’da kapılarını açan Artois Cadde, 14 Şubat Sevgililer Gününde çiftlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Danışman şef Hazer Amani’nin Sevgililer Gününe özel hazırladığı ‘Aşk temalı’ menü ile aşkın büyüsü caddeyi saracak.

L’Epée 1839 Space Module

Mekanik masa saati üreticisi L’Epée, Space Module ile yıldızları daha da yakınlaştıran bir hava ölçüm cihazı. Apollo uzay modülünden ve ay keşfinden esinlenildi. Birbirini tamamlayan üç ayrı bölümden oluşuyor. Higrometre, barometre ve termometre ile hava tahmini kolaylaştırıyor.

Tamamıyla mekanik bir çalışma sistemi bulunuyor. Galaksiler arası uçan bir uzay gemisini temsil eden tasarımı en üstünde kırmızı ibreler ile ifade ediliyor. Üç farklı yüzeyi de paslanmaz çelikten yaratılarak fırçalı işlem ile saten görünümü kazandırıldı.