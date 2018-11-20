SGK prim borçlularına yeni hak

20 Kasım 2018

Önceden prim borçlarını düzenli ödemesine rağmen son 1 yılda borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir taksitlendirme hakkı sağlandı. Buna göre; zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek, 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat da aranmayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre işverenlere getirilen kolaylıklar şöyle:

Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin lirayı aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmuyor.

Borç miktarı 2 milyon liranın üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon TL’yi aşmamalı.