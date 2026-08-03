Shell Avrupa’da yeşil enerjiden çekiliyor

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Shell, Avrupa’daki kara tipi yenilenebilir enerji portföyünü TotalEnergies’e (TTE) satmak için anlaşma imzaladı. Güneş, rüzgâr ve batarya depolama projelerini kapsayan devir, yaklaşık 4 gigavatlık kapasitenin kontrolünü değiştirecek.

Satış fiyatı açıklanmadı. Ancak faaliyetteki santrallerle geliştirme aşamasındaki projelerin aynı pakette toplanması, anlaşmayı Avrupa yenilenebilir enerji piyasasının büyük varlık devirlerinden biri hâline getirdi.

Portföy İtalya, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık’a yayılıyor. Düzenleyici izinlerin tamamlanmasının ardından devrin 2026 sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

Dört gigavatlık portföy el değiştiriyor

Satış paketinde yaklaşık 500 megavatlık faal veya yapım aşamasındaki güneş ve rüzgâr kapasitesi bulunuyor. Hazır kapasite ağırlıklı olarak İtalya ile Hollanda’da yer alıyor.

İşletmedeki santraller doğrudan elektrik üretirken yapımı süren projeler daha kısa vadede gelir yaratabilecek varlıklar arasında bulunuyor. Farklı ülkelerdeki tesisler, hava koşulları ve bölgesel elektrik fiyatlarından doğan riskin dağıtılmasını da sağlıyor.

Portföyün asıl büyüklüğünü ise 3,5 gigavatlık geliştirme hattı oluşturuyor. İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’taki güneş, rüzgâr ve batarya projeleri; izin, arazi, şebeke bağlantısı, finansman ve yatırım kararı süreçlerinden geçecek.

Bu nedenle yaklaşık 4 gigavatlık toplam büyüklük, bugün elektrik üreten kapasite anlamına gelmiyor. TotalEnergies’in sağlayacağı gerçek üretim artışı, geliştirme hattındaki projelerin ne kadarının zamanında inşaata taşınacağına bağlı olacak.

Batarya depolama tesislerinin satış paketine eklenmesi anlaşmanın stratejik değerini artırıyor. Depolama sistemleri, güneş ve rüzgâr üretimindeki dalgalanmaları dengeleyerek şebekenin daha esnek çalışmasına yardımcı oluyor.

Shell sermayeyi yeniden dağıtıyor

Shell, satışı sermayenin daha yüksek getiri beklenen faaliyetlere yönlendirilmesinin bir parçası olarak görüyor. Şirket elektrik tarafında varlığa dayalı ticaret, esnek üretim ve büyük müşterilere sunulan enerji çözümlerine ağırlık vermeyi planlıyor.

Satış, Shell’in yenilenebilir enerjiden tamamen çıktığı anlamına gelmiyor. Şirketin ikinci çeyrek sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 4,5 gigavatlık faal yenilenebilir elektrik kapasitesi bulunuyor.

Avrupa’daki kara tipi portföyün elden çıkarılması ise Shell’in doğrudan proje geliştirme ve santral sahipliğinde daha seçici davrandığını gösteriyor. Uzun geri dönüş süresine veya yüksek sermaye ihtiyacına sahip projeler satılırken ticaret ve müşteri faaliyetleriyle bütünleşen varlıklar korunuyor.

Shell’in yenilenebilir enerji ve enerji çözümleri bölümündeki düzeltilmiş kazancı son çeyrekte 79 milyon dolara ulaştı. Aynı bölüm geçen yılın aynı döneminde 9 milyon dolar zarar yazmıştı.

Kârlılıktaki iyileşmeye rağmen şirket, proje sayısından çok sermaye getirisini öne çıkarıyor. Avrupa portföyünün satılması, enerji devlerinin yenilenebilir büyümeyi artık daha sıkı finansal ölçütlerle değerlendirdiğini gösteriyor.

TotalEnergies büyürken pay satıyor

TotalEnergies, Shell’den yaklaşık 4 gigavatlık portföyü alırken aynı gün Avrupa’daki başka bir yenilenebilir enerji işlemini de duyurdu.

Fransız enerji şirketi; Almanya, İspanya, Fransa ve Polonya’daki 1,2 gigavatlık güneş ve rüzgâr portföyünün yüzde 50’sini KKR’ye satmak için anlaşmaya vardı. Portföyün borçlar dâhil toplam değeri 1,8 milyar euro olarak belirlendi.

Aynı gün açıklanan iki işlem, TotalEnergies’in büyüme modelini ortaya koyuyor. Şirket yeni proje ve kapasite satın alırken olgunlaşan varlıkların bir bölümünü finansal ortaklara devrederek sermaye geri dönüşü sağlıyor.

TotalEnergies’in Avrupa’daki faal veya yapım aşamasındaki yenilenebilir enerji portföyü yaklaşık 10 gigavata ulaşıyor. Şirketin geliştirme hattında ayrıca 27 gigavatlık proje bulunuyor.

Shell portföyünün satış bedeli açıklanmadığı için megavat başına değer ve satıcının elde edeceği nakit giriş hesaplanamıyor. Faaliyetteki santrallerle erken aşamadaki projelerin aynı pakette yer alması da tek bir kapasite çarpanıyla değerleme yapılmasını zorlaştırıyor.

Anlaşmanın tamamlanması için ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Rekabet şartlarının yanı sıra üretim lisansları, şebeke bağlantı hakları ve proje şirketlerinin devri incelenecek.

Avrupa enerji piyasasında şimdi satış bedelinin daha sonra açıklanıp açıklanmayacağı, projelerin yatırım takvimi ve TotalEnergies’in 3,5 gigavatlık geliştirme hattını hangi ortaklık modeliyle ilerleteceği izlenecek.