Şirketler zorda! Konkordatolardaki artış yeni rekora kapı aralıyor

Yüksek enflasyonla mücadele için faizlerin artırıldığı dönemde vatandaşların yanı sıra reel sektör de büyük zorluk yaşıyor.

Finansman krizi ağırlaşırken bir taraftan ekonomi yönetimi reel sektöre destek paketi açıklıyor, ancak bir taraftan da konkordatolarda ciddi artış var.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre; 2025’in ilk beş ayında mahkemeler 967 şirkete konkordato geçici mühlet kararı verdi. Bu rakam 2024 Ocak-Mayıs dönemine göre yüzde 97 artışa tekabül ediyor.

Böyle devam ederse rekor gelebilir

Mahkemeler mayıs ayında 185 geçici mühlet, 129 dosyada ise konkordatonun reddi yönünde kararı verdi. Mayısta iflas kararı verilen şirket sayısı 24, tasdik kararı verilen şirket sayısı ise 6 oldu.

2024, 1723 geçici mühlet kararıyla konkordato rekorunun kırıldığı yıl olmuştu. Yılın ilk altı ayındaki ivmenin sürmesi halinde 2025 konkordato açısından yeni bir rekor yılı olabilir.