Maaşla çalışarak zengin olmak mümkün mü? Yatırım danışmanı Mert Başaran’a göre tasarrufla, küçük paraları kenara atarak zengin olmak ihtimal dahilinde…

Bu noktada zenginlikten neyin kastedildiği de önemli. Örneğin; 40 yaşına geldiğinizde, İstanbul’un merkezi semtlerinden birinde bir eviniz, bir de hafta sonlarınızı sanayide geçirmenize yol açmayacak bir otomobiliniz varsa zengin misiniz?

Zenginliğin ölçütü nedir? 2 milyon dolar mı, 10 milyon dolar mı?

Eğer bir şirketin üst düzey yöneticisi değilseniz, yani normal bir maaşla çalışıyorsanız bugünün şartlarında milyoner olmanız pek kolay değil.

Fakat sizi beş yıl içinde milyonerler sınıfına dahil edebilecek bazı iş fikirleri var. Sayısal loto oynamak ya da milli piyango satın almak da bir tercih olabilir, fakat Amerikalı girişimci John Rampton’a göre zengin olmanızı sağlayacak pek çok iş var...

İşte milyoner olmak için kurabileceğiniz işlerden bazıları…

Finansal hizmetler:

Muhasebe, defter tutma ve vergi danışmanlığı ekonomi iyi gitmediğinde bile talep gören işler… World Wealth Report’un katılımcılarının yüzde 35,7’si finansal hizmetlerin milyonlar yaratması pek muhtemel sektörlerden biri olduğunu düşünüyor.

Yaşlı bakım hizmetleri:

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre; yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artış göstererek 2024’te 9 milyon 112 bin 298’e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,6’ya çıktı.

Nüfus projeksiyonlarına göre; demografik göstergelerdeki mevcut yapı korunursa 2023’ta bu oran yüzde 13,5, 2040’ta yüzde 17,9, 2060’ta ise yüzde 27 olacak.

Tablo böyle olunca yaşı bakımına yönelik talebin artması gayet doğal. Bu da yaşlı bakım hizmeti veren bir iş kurduğunuzda kısa süre içinde servet sahibi olabileceğiniz anlamına geliyor.

Yaşlı bakım hizmetinden sadece bakımevi kurmak da anlaşılmamalı. Örneğin yaşlılara ev hizmetlerinde yardımcı olmak, faturalarını ödemek, onlara bir yerlere giderken eşlik etmek de bu kapsama girebilir.

İş danışmanlığı:

Pek çok girişimci kendi işini kurmak istiyor; daha önce kendi işini kurup başarılı olmuş kişilerin tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu tanıma uyuyorsanız, başarılı bir girişim yarattıysanız o zaman kesinlikle kendi danışmanlık şirketinizi kurabilirsiniz. Böylece kendi işini kurmak isteyen girişimcilere bilgi ve deneyimleriniz aktarıp bir servet sahibi olabilirsiniz…

Yatırım firması:

Sokakta yatırım ve ticaret fırsatları hiç bitmiyor. Bir yatırım şirketi kurarak petrolden altına, hisse senetlerinden kripto paralara kadar pek çok mal ve hizmete yatırım yapabilirsiniz.

Bir başka kârlı iş fikri de forex ticareti. Risklidir, ancak dikkatli ve taktiksel olursanız, kolayca milyoner statüsüne yükselebilirsiniz.

Eğitim hizmetleri:

Bir eğitim hizmetleri şirketi kurmaktaki en çekici kısım, bilginizi ve uzmanlığınızı uygulayabileceğiniz geniş bir sektör olması. İster lise öğrencilerine özel ders verin ister dans akademisi, sürücü kursu, müzik kursu gibi teknik okullar kurun. Eğitim hizmetleri dünyada en hızlı büyük sektörlerden biri.

Temizlik hizmetleri:

Öncelikle temizlik işi kurmak çok maliyetli değil. Aylık masrafınız hayli düşük olacak. Ve ev ve iş yeri temizliği her zaman bir ihtiyaç olayacak.

Emlak danışmalığı ya da inşaat şirketi:

Küresel ölçekte nüfus artmaya devam ettiği için, Türkiye’de nüfus artışı konusunda tehlike çanları çalsa da, bu insanların başlarını sokacak bir yere ihtiyacı olacak. Bu durum da emlak ve inşaat sektörlerini ciddi para kazanılabilir kılıyor.

Tarımsal ticaret:

Tıpkı emlak ve inşaat gibi artan dünya nüfusu beslenmek zorunda. Meyve sebze yetiştirmek, çiftlik hayvanı yetiştirmek ya da balık çiftliği kurmak olsun, tarım sektörü patlamaya hazır.

Araç kiralama hizmetleri:

Paylaşımcı yolculuğun ve talep üzerine ulaşım hizmeti veren şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte git gide daha çok insan araç satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

Hukuk danışmanlık hizmetleri:

Avukatlardan noterlere, tapu araştırma görevlilerinden uzlaştırma görevlilerine kadar her şeyi içeren yasal hizmetlere ihtiyaç hiç bitmeyecektir.

Hukuk danışmanlık hizmetleri hiç ucuz değil, işletme sahibi olduğunuz takdirde işletme maliyeti genel olarak düşük. İşinizde mahirseniz ciddi ‘müşteri’ akışına sahip olabilirsiniz ve kısa süre içinde milyonerler sınıfına geçebilirsiniz.

Mobil restoran ya da yemek teslimatı:

İş yoğunluğundan dolayı artık pek çok insan çalışırken ya da evdeyken bütçe dostu ve kaliteli yemeğin ayağına gelmesini istiyor.

Evcil hayvan hizmetleri:

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de evcil hayvan pazarı büyüyor. 2030’a kadar küresel evcil hayvan pazarının 277 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Ekonomiden bağımsız olarak, evcil hayvan hizmetleri, evcil hayvan bakıcılığı, tımar, pansiyon, eğitim ve gurme evcil hayvan maması dağıtımına kadar her şeyi içeren son derece kârlı bir iş.