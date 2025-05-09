80 yıldır borsadaydı, emekli olurken servet kazandıracak tavsiyelerini sıraladı

Dünyanın en etkili yatırımcılarından biri olarak kabul edilen Warren Buffett, Berkshire Hathaway’in CEO'luk görevini yıl sonunda bırakacak.

94 yaşındaki efsanevi yatırımcı, Berkshire Hathaway’in başında geçirdiği yaklaşık 60 yılda, iflasın eşiğindeki bir tekstil şirketini 1,2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan bir dev haline getirdi.

Ünlü yatırımcı, yalnızca ticari başarıları değil gençlere verdiği yatırım tavsiyeleriyle de akıllara kazındı.

Warren Buffett'tan en iyi 10 yatırım tavsiyesi

İşte Buffet'ın yatırımlarda başarı elde etmek isteyenler için sıraladığı en iyi 10 yatırım tavsiyesi...

1. Kural 1 asla para kaybetmemektir. Kura 2 ise Kural 1'i asla unutmamaktır.

2. Harika bir şirketi makul bir fiyata satın almak, makul bir şirketi harika bir fiyata satın almaktan çok daha iyidir.

Bazı yatırımcılar yalnızca en ucuz şirketleri satın almaya odaklanırken, Buffett güçlü şirketlerin hisselerini satın almanın daha doğru olduğunu öne sürüyor.

3. Fırsatlar nadiren gelir. Altın yağmuru yağdığında, yüksüğü değil kovayı çıkarın.

Buffett burada bir fırsat gördüğünüzde hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini öne sürüyor. Örneğin hisse senedi fiyatları önemli ölçüde düştüğünde yatırım yapılması gerektiğine inanıyor.

4. Sadece başkaları açgözlü olduğunda korkulu olmaya ve sadece başkaları korkulu olduğunda açgözlü olmaya çalışın.

Yatırımcılar açgözlü davranıp hisse senedi fiyatlarını göklere çıkardığında, Buffett korkar çünkü yakında bir piyasa düşüşü yaşanabilir. Buna karşılık, yatırımcılar piyasadan veya belirli bir hisse senedinden kaçtığında, Buffett daha fazla ilgi duyuyor çünkü fiyatlar daha ucuz oluyor.

5. Bir yatırımcı için en önemli nitelik zeka değil mizaçtır. Ne kalabalıkla birlikte ne de kalabalığa karşı olmaktan büyük zevk alan bir mizaca ihtiyacınız vardır.

Buffet, kalabalığa uymaya veya karşı gelmeye çalışmaktansa, yatırımcılar kimin hangi hisseyi beğendiğine bakmaksızın gerçek işletmelerde neler olup bittiğini analiz etmeliler.

Yatırımcılar nesnel gerçeklere odaklanarak, nispeten duygudan uzak kararlar alabilir ve daha iyi seçimler yapabilirler.

6. Borsa, saldırı çağrısı yapılmayan bir oyundur. Her şeye saldırmak zorunda değilsiniz - atışınızı bekleyebilirsiniz.

Bu söz Buffett'ın en ünlü sözlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Buffet,kendilerine para kaybettirme olasılığı düşük bir fırsat bulana kadar yatırımcıların beklemelerini tavsiye ediyor. Çekici bulmadığınız bir hisse senedi için hiçbir riske girmek zorunda olunmadığını hatırlatıyor.

7. Haftada altı ila sekiz saatinizi yatırımlar üzerinde çalışarak geçirmeyi seviyorsanız, bunu yapın. Eğer sevmiyorsanız, o zaman endeks fonlarına dolar-maliyet ortalaması yapın.

Buffett uzun zamandır çoğu yatırımcıya piyasaya yatırım yapmak için tek tek hisse senetleri seçmeye çalışmaktansa endeks fonlarını kullanmalarını tavsiye ediyor .

8. Aktif bir yatırımcı olduğunuz için para almazsınız, sadece haklı olduğunuz için para alırsınız.

Buffett burada yatırımcılara, sürekli olarak pozisyondan pozisyona geçen aktif bir yatırımcı olmanın büyük getiriler sağlamayacağını belirtiyor. Yatırım dünyasında aktif olmanın üretken hissettirebileceğini ancak önemli olan tek şeyin analizinizde haklı olup olmadığınız olduğunu hatırlatıyor.

9. İşletme okulunda onlara, okuldan çıktıklarında birisinin onlara üzerinde 20 yumruk bulunan bir kart vermesi ve her yatırım kararı verdiklerinde bir yumruk kullanmaları durumunda hepsinin daha iyi olacağını söylüyorum.

Buffet burada, yatırımlarınızı gerçekten anladığınız ve cazip bir fiyat ödediğinizi düşündüğünüz işletmelere ayrılmanız gerektiğini belirtiyor. Buffet'a göre hayatınız boyunca yalnızca 20 yatırım yapabilseydiniz, muhtemelen alım satımlarınızda dikkatsiz olmaz ve daha iyi paralar kazanırdınız.

10. Ne de olsa kimin çıplak yüzdüğünü ancak sular çekildiğinde anlarsınız.

Buffett, piyasa çöktüğünde kimin gerçekten korunduğunu ve fırtınaya dayanmaya hazır olduğunu öğrenebileceğimizi söylüyor. Portföy şekillendirirken düşüş karşısında ayakta kalabilecek şirketlerin portföylerde olması gerektiğini söylüyor.