Soğanda gümrük vergisi sıfırlandı
Kuru soğan ithalatında yüzde 49.5 olan gümrük vergisi şubat sonuna kadar sıfırlandı.
Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için ise yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.
Kuru soğan, 2018 Kasım ayında yüzde 50,58'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu.