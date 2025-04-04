Son 5 yılın en büyük düşüşü: Wall Street'te tarife depremi! Apple, Tesla ve Nvidia hisseleri çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri yükseldi. Bu durum, Wall Street’te büyük bir satış dalgasına neden olurken, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri 2020 yılından bu yana en sert günlük kayıplarını yaşadı.

ABD borsalarında en büyük düşüşlerden biri yaşandı:

* S&P 500 endeksi yüzde 4,84 kayıpla 5.396,52 puana geriledi.

* Dow Jones Sanayi Endeksi, 1.679,39 puanlık (yüzde 3,98) düşüşle 40.545,93 puana indi.

* Nasdaq Bileşik Endeksi, yüzde 5,97 değer kaybederek 16.550,61 puana düştü.

Bu kayıplar, 2020 yılından bu yana yaşanan en büyük günlük düşüşler olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji ve perakende hisseleri büyük kayıplar yaşadı

En sert düşüşler, teknoloji ve perakende sektörlerinde görüldü.

* Apple yüzde 9

* Nike yüzde 14

* Gap yüzde 20

* Five Below yüzde 28

* Dollar Tree yüzde 13

* Nvidia yüzde 8

* Tesla yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

Sanctuary Wealth Baş Yatırım Stratejisti Mary Ann Bartels, piyasanın bu tarifelere hazırlıklı olmadığını belirterek, S&P 500’ün 5.500 seviyesini koruyamaması durumunda yüzde 5 ila 10 arasında ek bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Küresel piyasalar da kırmızıya büründü

ABD borsalarındaki sert düşüş, küresel piyasalara da sıçradı. Asya piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Çin piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,47, daha geniş kapsamlı TOPIX yüzde 4,4 değer kaybetti.

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizlik yaratmaya devam ettiğini ve piyasalarda dalgalanmanın bir süre daha sürebileceğini belirtiyor.