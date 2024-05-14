Son dakika: ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Son dakika haberi... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Nisan’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.
Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, Mart’ta yüzde 0,2 artmıştı.
Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış nisanda yüzde 2,2 artış gösterdi.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun Nisan’da yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Mart’ta yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.