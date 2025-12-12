Son dakika... Ankara'da toplu ulaşıma zam... Ankara halk otobüsü ne kadar? ego kart ne kadar? ego bileti ne kadar oldu? ankara otobüs zammı, ego zammı,

Son dakika: Ankara'da toplu ulaşıma zam
Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte tam bilet ücreti 35 liraya yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde oylamaya sunulan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oy çokluğuyla kabul edildi.
Tam bilet 35 liraya yükseldi
Kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapılırken 26 lira olan tam bilet ücreti de 35 liraya yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: HABER MERKEZİ