Son dakika... Bakan Mehmet Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunaran ekonomik göstergelere dair yorum yaptı. "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur" diyen Şimşek, açık veya örtülü bir kur hedefi bulunmadığını ifade etti.

Şimşek, ülke tecrübelerinin başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösterdiğini belirterek "Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor" diye yazdı.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."