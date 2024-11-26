Son Dakika: Bakan Şimşek, yeni turizm destek paketini duyurdu!

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen TIF 2024 Forumu'nda konuşan Bakan Şimşek, turizm sektörüne yönelik yeni bir destek paketini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Şimşek, başta krediler olmak üzere turizm sektörünün 5-6 başlıkta kendilerine aktarıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunlar üzerinde çalışıldığını dile getiren Şimşek, "Turizm Bakanımız üzerinden ve Cumhurbaşkanınız üzerinden atılacak adımlar önümüzdeki günlerde paylaşılır" dedi.