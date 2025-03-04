SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara kaç TL oldu? (2025 güncel sigara fiyatları)
Son dakika gelişmesi... Yılbaşından sonra peş peşe gelen alkol ve sigara zamlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de oldukça popüler markaları bulunan JTİ grubunun sigaralarının güncel fiyatları bugün açıklandı. Yeni fiyat listesinin belli olmasıyla en pahalı ve en ucuz sigaralar belli oldu. İşte Mart 2025 güncel sigara fiyatları...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni sigara zammını duyurdu.
Buna göre Türkiye pazarında oldukça popüler dört markayı satan JTİ grubu, yeni zamlı fiyat listesini yayınladı.
En ucun ve en pahalı sigaralar (2025 güncel sigara fiyatları)
Yeni zamlı fiyat listesinde göre grubun en phalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.
Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olacak.