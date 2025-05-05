Borsa İstanbul'da yatırımı olanları yakından ilgilendiren gelişme... Borsa İstanbul iki iş günü (T+2) olarak uygulanan takas süresinin bir iş (T+1) gününe indirilmesine yönelik değerlendirme sürecini başlattı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada mevcut uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçları için takas tarihinin işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulandığının anımsatıldığı açıklamada, "son dönemde küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşandığı" ifade edildi.

ABD'de 28 Mayıs 2025'te takas süresinin T+1 olarak değiştirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere (T+1) sistemine geçiş için 11 Ekim 2027'nin hedeflendiği ifade edildi .

T+1 için etki araştırması başladı

Küresel piyasalar de benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarını sürdürdüğünün aktarıldığı açıklama şöyle devam etti:

* Borsa İstanbul Grubu olarak; sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, (T+1) takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.