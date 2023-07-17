Son dakika... Erdoğan: Putin'in Tahıl Koridoru'nun devamını istediğine inanıyorum

Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı, ilk durağı olan Suudi Arabistan'ı ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek hedefimiz. Öncelikli gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ticari faaliyetler olacak. İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor. İlişkileri geniş bir işbirliği alanına yaymak istiyoruz. 88 bin hacımız bu yıl hacca gidebildi.

- Gündemimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler. Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Cidde'nin ardından stratejik ortağımız dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Körfez turumuzun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

- Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırdık. Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak seyahatten döner dönmez görüşmelerimizi yapacağız. Ağustos ayında bir araya geldiğimizde bu konuları görüşme fırsatı bulacağız.

''Esed ile görüşürüz''

Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Dörtlü zirvelerle ilgili biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz.''