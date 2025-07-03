Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin beklediği yılın ikinci zammında etkili olacak haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. İlk 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda enflasyonu aylık yüzde 3,05, yıllık yüzde 68,68 hesapladı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin etmişti.

Çekirdek enflasyon ise haziranda yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli bekliyordu

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocakta 5,03, şubat 2,27, mart 2,46, nisan 3,00 ve mayıs yüzde 1,53 olarak gerçekleşmişti.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşıldığından buna enflasyon farkı da eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Konutta yıllık artış yüzde 65,54

TÜİK verilerine göre yıllık bazda en çok artışın yaşandığı ana harcama grubu yüzde 73,33 ile eğitim oldu.

Haziranda en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

TÜİK verilerine göre aylık bazda en çok artışın yaşandığı ana harcama grubu yüzde 4,48 ile eğitim oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.