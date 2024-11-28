SON DAKİKA: Ocak-ekim dönemi dış ticaret açığı 65,8 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ekimde ihracat yüzde 3,1 artarken ithalat değişmedi. Ocak-Ekim döneminde ise ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat yüze 7,2 azaldı.

İhracat ocak-ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolara yükseldi. Buna karşın ithalat yüzde 7,2 azalışla 282 milyar 49 milyon dolar oldu.

Ekimde dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2023'te ayında yüzde 77,5'ken geçen ay yüzde 79,9'a yükseldi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüdze 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ekim döneminde yüzde 69'ken bu yıl yüzde 76,7'ye yükseldi.

Aslan payı imalat sanayiinin

Ekimde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,3 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-ekim döneminde ise ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2 olarak kayda geçerken tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı da yüzde 1,8 oldu.