Son dakika... TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyonla mücedele ve 'rezerv' açıklaması

TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi. Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.