Son dakika... TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyonla mücedele ve 'rezerv' açıklaması
Son dakika haberi... TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" açıklamasında bulundu.
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TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi. Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.