Son dakika: TÜİK açıkladı! Çiftçinin ağustos ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

Tarımda üretici fiyatları, önceki aya kıyasla yüzde 0,93 düşerken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,91 yükseldi.

2020 bazlı endekste, geçen yılın aralık ayına göre artış yüzde 9,20, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,47 olarak hesaplandı.

Üç sektörde de aylık düşüş görüldü

Sektörler bazında ağustosta fiyatlar, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,86, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,74 geriledi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerdeki düşüş de yüzde 1,77 oldu.

Ana gruplarda ise fiyatların seyri farklılaştı. Tek yıllık, uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde yüzde 6,23 azalış kaydedilirken, çok yıllık, uzun ömürlü bitkisel ürünlerde yüzde 3,22 artış gerçekleşti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde de fiyatlar yüzde 2,00 yükseldi.

Aylık en yüksek artış tropikal meyvelerde

Alt gruplar arasında yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 69,99 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü. Aylık artışta ise yüzde 153,75 ile tropikal ve subtropikal meyveler ilk sırada yer aldı.