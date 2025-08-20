Son dakika: TÜİK açıkladı! Temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre endeks, 2025 Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40, 2024’ün aynı ayına göre ise yüzde 30,06 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise yükseliş yüzde 25,46 oldu.

Yıllık bazda imalatta artış

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,30, imalatta yüzde 30,10 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında yıllık değişim oranları; ara mallarında yüzde 26,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,82, enerjide yüzde 10,44 ve sermaye mallarında yüzde 34,48 oldu.

Aylık bazda bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 4,22, imalat ise yüzde 3,01 arttı. Alt gruplarda ise ara mallarında yüzde 2,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,26, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,76, enerjide yüzde 2,98 ve sermaye mallarında yüzde 2,99 yükseliş kaydedildi.