02 Mayıs 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.

Dolar/TL, 4.10'un üzerinde

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4,03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, salı günü yeniden yönünü yukarı çevirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla yurtiçi - yurtdışı piyasaların tatilde olduğu bugün, doların küresel bazda gerçekleştirmiş olduğu kazanımlar sonrasında dolar/TL kuru 4,10 seviyesini geçti.

Kredi notu açıklanması sonrası kur, 4.10 üzerindeki seyrini korudu.

Dalgalı görünüm bekleniyor

Piyasalarda bugün gerek S&P değerlendirmesi, gerekse muhalefetin son ittifak hamlesi nedeniyle dalgalı görünüm izleneceği belirtiliyor. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP), milletvekili seçimleri için ittifak oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa ise her parti kendi adayını destekleyecek.

BIST, son işlem gününde yüzde 3.1 değer kaybı yaşamış ve 104.282 puana gerilemişti.