S&P’den Türkiye’deki bankalar için ‘risk’ uyarısı

S&P raporunda yer alan baz senaryoda, Türk bankalarının dış finansmana erişimin devam edeceği beklentisini korudukları, hükümet ödemeler dengesi risklerini yönetebildiği sürece kredilerin çevrilme oranlarında ise hafif bir düşüş olabileceği öngörüldü.

Raporda, Türk bankalarının daha düşük çevirme oranlarını destekleyebilecek döviz likiditesine sahip olduklarına ancak döviz varlıklarının büyük çoğunluğunun merkez bankasında tutuluyor olması ya da hazine tahvillerine yatırılıyor olmasının yüksek-stres senaryosunda söz konusu varlıklara erişimi kısıtlayabileceğine dikkat çekildi.

“Kırılgan olduklarını değerlendiriyoruz”

S&P notunda, "Türk bankalarının, piyasalardaki negatif algıya, artan risk iştahsızlığına, düşen küresel likiditeye ve yüksek finansman maliyetlerine karşı kırılgan olduklarını değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de dolar cinsi mevduatların oranı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin devreye girmesiyle, 2021 sonundaki %64.6 seviyesinden Şubat'ta %42.5 seviyesine geriledi.

S&P ayrıca Türk bankalarındaki takipteki kredi oranının da 2022 sonundaki %2.2 seviyesinden yükseleceğini ve 2023 sonunda %4-5 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördü.