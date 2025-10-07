SPK Başkanı Gönül'den yeşil finans vurgusu: 560 milyar liralık ihraç gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarının 560 milyar lirayı aştığını belirterek, "Ayrıca, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olması ve 2053 net sıfır hedefini ilan etmesi, İklim Kanunu’nun yasalaşması hem kamu otoriteleri hem de özel sektör için güçlü bir yön çizmiştir." dedi.

Entegre Raporlama Derneği Türkiye'nin (ERTA) düzenlediği "ERTA Küresel Dönüşümde Türkiye Vizyonu: Kalkınmanın Yeni Paradigmaları Konferansı ve ERTA 1. Entegre Raporlama Ödül Töreni" İş Sanat'ta gerçekleştirildi.

ERTA'nın aynı zamanda yönetim kurulu üyesi İş Bankasının destekleriyle düzenlenen özel etkinlik, uluslararası şirketler, küresel yatırımcılar, standart belirleyici kuruluşlar, akademisyenler, özel sektör, STK ve kamu kurumlarından profesyonellerin katılımıyla yapıldı.

Sürdürülebilirlik ve entegre raporlama alanındaki küresel gelişmelerin yanı sıra yeşil dönüşüm odağında Türkiye’nin kalkınma paradigmalarının ele alındığı buluşma süresince Türkiye'den ve yurt dışından kamu, özel sektör, regülatörler ve finans kuruluşlarının temsilcileri panellerde bir araya geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünya finansal sisteminin dönüşümüne tanıklık edilmekte olduğunu ve küresel ölçekte sermaye piyasalarının dinamiklerinin de hızla değişmekte olduğunu söyledi.

"Entegre raporlama şirketlerin geleceği de görebilmesine olanak sağlıyor"

İklim değişikliği, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve jeopolitik gelişmelerin, yatırımcıların beklentilerini ve düzenleyici kurumların da önceliklerini yeniden şekillendirdiğine değinen Gönül, sermaye piyasalarında, artık yalnızca finansal göstergelerin değil, şirketlerin çevresel ve sosyal etkileri, yönetişim uygulamaları ve uzun vadeli değer yaratma stratejilerinin de yatırım kararlarında belirleyici hale gelmiş durumda olduğunu ve düzenleyici kurumların da yasal düzenlemelerine artık bu perspektifle yaklaştığını ifade etti.

SPK Başkanı Gönül, şöyle devam etti:

"Bu noktada dönüşümün merkezinde entegre raporlama yer alıyor. Entegre raporlama şirketlerin, finansal performanslarını, sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte bütüncül bir şekilde ortaya koymalarını sağlayarak, yatırımcıların, sadece bugünü değil, geleceği de görebilmesine olanak sağlıyor. Yatırımcılar, şirketlerin iklim risklerine, karbon nötr hedeflerine, sürdürülebilir finansman olanaklarına ve toplumsal katkılarına ilişkin daha kapsamlı ve daha şeffaf bilgiye erişme imkanına sahip olmaktalar. Bugün Avrupa Birliğinde yürürlüğe giren Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Sürdürülebilirlik Standartları, küresel yeşil taksonomi çabaları, bu alanda ortak bir dilin oluşmasına ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır."

Yaklaşık 10 yıl önce Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi ile sağlanan ilk etkileşimler ve ERTA’nın gayretleri sonucunda sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili yasal düzenlemelerin yayımlanmasının Türkiye açısından önemli bir adım olduğunu belirten Gönül, Türkiye sermaye piyasalarının da bu dönüşüme uyum sağlamak için önemli adımlar attığını belirtti.

"Türk şirketleri şeffaf entegre raporlama standartlarını benimsemek zorundadır"

Kurul tarafından yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları Rehberi", "kurumsal yatırımcılar için Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi" Borsa İstanbul’da uygulanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının yatırımcılarla paylaşmasına imkan verdiğine dikkati çeken İbrahim Ömer Gönül, son yıllarda Türkiye’de yeşil tahvil ve sukuk ihracının artış gösterdiğini, düşük karbonlu yatırımların finansmanı için sermaye piyasalarının aktif bir araç haline geldiğini anlattı.

Gönül, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı 560 milyar lirayı aşmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olması ve 2053 net sıfır hedefini ilan etmesi, İklim Kanunu’nun yasalaşması hem kamu otoriteleri hem de özel sektör için güçlü bir yön çizmiştir. Bu hedef doğrultusunda, entegre raporlama, şirketlerin uzun vadeli stratejilerini net bir şekilde yatırımcıya aktarabilmesi açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Bugün, yatırımcıların sürdürülebilirlik raporlamasına olan ilgisinin hızla arttığını görmekteyiz."

Yabancı fonların yatırım stratejilerinde ESG kriterleri belirleyici bir faktör haline gelirken Türk şirketlerinin de uluslararası piyasalarda rekabetçi olabilmek için şeffaf, karşılaştırılabilir entegre raporlama standartlarını benimsemek zorunda olduğunu vurgulayan Gönül, bu dönüşümün yalnızca bir raporlama yükümlülüğü olarak değil, stratejik bir fırsat olarak görmenin de önemli olduğunu değerlendirdi.

SPK Başkanı Gönül, entegre raporlamayı, şirketlerin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesini, yatırımcının güvenini kazanmasını, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü yükseltmesini sağlayan önemli bir stratejik yönetim aracı olarak görmekte olduklarını ifade ederek, "Entegre raporlama ve sürdürülebilirlik vizyonunun, Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası yatırımcılarla bütünleşmesine, şirketlerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasına ve toplumsal refahın sürdürülebilir biçimde gelişmesine hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.