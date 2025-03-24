SPK ve Borsa İstanbul'dan tedbir gecikmedi! Borsa yeni haftaya nasıl başladı? BIST 100'de son durum

BIST 100 endeksi, SPK ve Borsa İstanbul’un aldığı tedbirlerin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Açılışta endeks yüzde 1,35 artışla 9 bin 167 puana çıkarken, dolar/TL 38,0090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların yeni düzenlemelere vereceği tepkinin takip edileceğini, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından borsada yoğun satış baskısı oluşmuş, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’un aldığı yeni önlemlerle piyasadaki volatilitenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açığa satış işlemleri geçici olarak yasaklandı

SPK, borsadaki sert dalgalanmaların ardından 24 Mart-25 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde açığa satış işlemlerini yasakladı. Yasak kapsamında, yatırımcıların gün içinde açığa satış tuşuna basmadan gerçekleştirdiği ve aynı gün içinde kapattığı pozisyonlar da bulunuyor. Yetkililer, bu kararın spekülatif işlemleri önlemek ve aşırı oynaklığı kontrol altına almak için alındığını belirtiyor.

Pay geri alım programlarına kolaylık sağlandı

SPK, halka açık şirketlerin pay geri alım programlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için mevcut sınırlamaları gevşetti. Buna göre:

* Şirketler, pay geri alımları için verdikleri fiyat emirlerini daha yüksek seviyelerde belirleyebilecek.

* Açılış ve kapanış seanslarında da geri alım işlemi yapılabilecek.

* Geri alınan payların toplam bedeline ilişkin belirlenen üst sınır kaldırıldı.

Borsa İstanbul emir oranlarında ve ücretlerinde düzenleme

Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ve ücretlerinde değişikliğe gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, 24 Mart-25 Nisan 2025 tarihleri arasında emir/işlem oranının 5:1’den 3:1’e düşürüldüğü belirtildi. Ayrıca, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltildi.

Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.

VİOP'da son durum

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1,1 yükselişle 10.150,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 9,6 düşüşle 10.036,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 1,6 artışla 10.194,00 puana çıktı.