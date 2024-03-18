SPK'dan döviz iddialarına yönelik suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), döviz fiyatlarını etkileyerek gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeniçağ İnternet Gazetesi’nde 16.03.2024 tarihinde “Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı” başlığıyla yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın, her ay periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haber tümüyle gerçek dışıdır.

Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem AVŞAR ve onun bağlı olduğu yetkililer Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray EROLLU, Genel Yayın Yönetmeni Fatih ERGİN, yayın sahibi Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÇELİK ve Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet ÇELİK ile haberin kaynak kısmında gösterilen “paradurumu.com” adlı internet sitesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burak ÖZTUNALI, Yayın Danışmanı Ali GÜVEN ve sahibi Özlem DENİZMEN hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca Kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur."