SPK'dan telefon dolandırıcılığı uyarısı: Kurumun adını kullanarak para istiyorlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde artan telefon dolandırıcılığı girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı.

Kuruldan yapılan açıklamada, kendisini SPK yöneticisi ya da çalışanlarının yakını olarak tanıtan veya Kurul Başkanı ile yöneticilerin ve personelin adını kullanarak vatandaşlar ve şirketlerden çeşitli taleplerle para isteyen kişilere ilişkin ihbarlar alındığı belirtildi.

SPK, bu tür girişimlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekerek, söz konusu kişi ve taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, telefonla dolandırıcılık nedeniyle mağdur olan kişilerin her zaman suç duyurusunda bulunabilecekleri ve uğradıkları zararların tazmini için tüm yasal haklarını kullanabilecekleri hatırlatıldı.