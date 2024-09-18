Spot doğal gaz piyasasında 17 Eylül 2024 işlem hacmi: 5,26 milyon lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 616 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 415 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 320 bin 694 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 337 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.