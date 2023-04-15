Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 25 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 artışla 507 milyon 625 bin 92 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 25 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1236 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1242 lira 14 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 100 lira 1 kuruştan işlem gördü.