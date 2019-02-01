Su ürünleri OSB ihracatta artış getirecek
Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta kurulacak Balık ve Su Ürünleri OSB, 1 milyar dolar civarındaki su ürünleri ihracatına 300 milyon dolar daha ekleyecek. 2 bin kişiye istihdam sağlayacak OSB ile Türkiye'nin sektörde Avrupa ve Orta Doğu'nun merkezi olması hedefleniyor. (Eray Şen)
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