Sürdürülebilir Fındık Zirvesi’nde geleceğin tarımı konuşuldu

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Sürdürülebilirlik Akademisi ve Ferrero Fındık iş birliğiyle 2 Haziran’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir Fındık Zirvesi, fındık değer zincirinin farklı halkalarını bir araya getirdi.

Zirvede sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevre dostu üretim yöntemleri, sosyal sorumluluk projeleri ve sektörün geleceğine ilişkin stratejiler ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki lider konumunu koruyabilmesi için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Ferrero Fındık: Üreticilerle sahada omuz omuza çalışıyoruz

Zirvenin açılışında konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, sürdürülebilir fındık üretiminin şirketin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Akın, 2012 yılından bu yana yürütülen Ferrero Değerli Tarım Programı kapsamında üreticilere eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını ifade ederek, Karadeniz genelinde üreticilerle doğrudan sahada çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmanın ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olacağını vurgulayan Akın, sektör paydaşlarıyla ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Fındığın geleceği ortak sorumluluk gerektiriyor”

Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da sürdürülebilirliğin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını belirtti.

Bursa, iklim krizi, doğal kaynakların verimli kullanımı, insan hakları, izlenebilirlik ve kırsal kalkınma gibi başlıkların tarımsal üretimin geleceğini doğrudan etkilediğini söyledi.

Fındık sektöründe sürdürülebilirliğin güçlenmesinin Türkiye’nin küresel rekabet gücüne de katkı sağlayacağını vurgulayan Bursa, zirvenin yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Uzmanlardan verimlilik uyarısı

Zirvenin iyi tarım uygulamalarına odaklanan ilk oturumunda, fındık üretiminde verimlilik ve zararlılarla mücadele konusu ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenler, özellikle son yıllarda fındık bahçelerinde ciddi kayıplara yol açan kahverengi kokarca tehdidine dikkat çekti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer, fındık hastalıkları ve zararlılarının verim ve kaliteyi yüzde 50’ye kadar etkileyebildiğini belirterek, sürdürülebilir ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

İnsana yakışır iş ve sürdürülebilirlik birlikte ilerlemeli

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, sürdürülebilir üretimin güvenli çalışma koşulları, kayıt dışılıkla mücadele ve çocuk işçiliğinin önlenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Hassan, Türkiye’deki fındık sektörünün çok paydaşlı iş birliği sayesinde sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü aynı anda artırabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Eğitim desteği de sürdürülebilirliğin parçası

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ise mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim projelerinin önemine dikkat çekti.

Ferrero ile yürütülen “Dört Mevsim Eğitim” projesi kapsamında yüzlerce çocuğun bilim, sanat, spor ve sosyal gelişim alanlarında desteklendiğini belirten Tosyalı, sürdürülebilirliğin yalnızca üretim süreçlerinden ibaret olmadığını söyledi.

Tosyalı, çocukların eğitim fırsatlarına erişiminin de sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Üreticiler deneyimlerini paylaştı

Zirvenin dikkat çeken bölümlerinden biri de üreticilerin sahadaki deneyimlerini paylaşması oldu.

Sakaryalı üretici Kadir Tike, eğitimler sayesinde zararlılarla mücadele ve bakım süreçlerinde daha bilinçli hareket ettiklerini ve bunun verime olumlu yansıdığını belirtti.

Üretici Aysel Kahveci ise uzmanlardan aldıkları eğitimlerin ardından doğru budama ve gübreleme yöntemlerini uygulamaya başladıklarını, bunun da bahçelerindeki verimi gözle görülür şekilde artırdığını ifade etti.

Hedef daha güçlü ve sürdürülebilir bir fındık ekosistemi

Sürdürülebilir Fındık Zirvesi’nde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki lider konumunu koruyabilmesi için çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasıyla sektörün geleceğinin daha sağlam temeller üzerine kurulabileceği konusunda görüş birliğine vardı.